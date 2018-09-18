Почему ГПУ просит парламент снять неприкосновенность с трех нардепов

ГПУ просит у ВР разрешения на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов

Трех депутатов могут лишить неприкосновенности. Соответствующие представления на своей странице в Facebook обнародовал генпрокурор Юрий Луценко. Об этом - в сюжете Радио НВ.

ГПУ просит у Верховной Рады разрешения на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов: Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова. Все трое от фракции Оппозиционный блок.

Регламентный комитет ВР должен рассмотреть эти три представления, после этого они должны быть вынесены на голосование в зал парламента вместе с четвертым представлением на нардепа Пономарева, которое уже было рассмотрено в комитете, добавила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Согласие генерального прокурора

Представление на депутатов были вынесены в регламентный комитет еще в июле, однако они были рассмотрены без присутствия генпрокурора, поэтому их вынесли в сессионный зал, подчеркнул представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Ничто не препятствует генеральному прокурору Юрию Луценко дать согласие на привлечение к ответственности упомянутых народных депутатов, сказал первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента Павел Пинзеник.

Производство по Вилкулу и Колесникову инициированы прокуратурой Днепропетровской области, а по Дунаеву - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким

Подробнее о депутатах

Александр Вилкул - соглава партии Оппозиционный блок, бывший член Партии регионов. С 2010 по 2012 год был главой Днепропетровской облгосадминистрации. Следующие два года занимал должность вице-премьер-министра Украины. Активисты Евромайдана обвиняли Вилкула в организации титушок для борьбы с демонстрантами в тогдашнем Днепропетровске 26 января 2014 года.

Производство по Вилкулу и Колесникову инициированы прокуратурой Днепропетровской области

Сергей Дунаев - народный депутат фракции Оппозиционный блок. С 2009 года был Лисичанским городским головой. В 2012 году был избран депутатом Украины от Партии регионов по одномандатному мажоритарному избирательному округу.

Дмитрий Колесников - член фракции Оппозиционный блок. В прошлом народный депутат от Партии регионов. С 2010 по 2012 года - министр промышленной политики Украины. С 2012 года возглавил Днепропетровскую областную государственную администрацию.

Соглава фракции Оппозиционный блок Александр Вилкул связывает представление ГПУ с началом избирательной кампании. Он говорит, что оно носит политический характер. И якобы направлено на ограничение его политической деятельности, заявил Александр Вилкул. Относительно представлений на своих коллег из фракции Оппозиционный блок, он также считает их политически мотивированными. И добавил, что покидать страну не собирается.