Другая логика. Эксперт-международник объяснила, почему Германия и Франция не снабжают Украину крупными партиями тяжелого оружия 20 июня, 19:38 Цей матеріал також доступний українською Гетьманчук о логике некоторых лидеров европейских стран о поставках вооружения (Фото:neweurope.org.ua)

В Европейском истеблишменте некоторые лидеры придерживаются мнения, что насыщение Украины тяжелым вооружением не способствует завершению войны. Этим объясняется слишком незначительные поставки от европейских стран.

Об этом в интервью НВ рассказала Алена Гетьманчук из центра «Новая Европа».



По ее словам, среди европейских лидеров, без уточнения их имен, встречается мнение, что «мирное соглашение становится реальнее, если Украина не сможет больше сдерживать наступление России». И добавляет, что во французской прессе некоторые эксперты, близкие к президенту Франции Эманнюэлю Макрону, даже публично провозглашают заявления: война закончится, как только этого захочет Зеленский.



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«Отдельные европейские лидеры полагают, что существенное усиление Украины отдаляет заключение мира. Однако если оружия у Украины не будет хватать, то война наоборот будет продолжаться [от Донбасса на Запад], потому что Путин пойдет дальше, а не пойдет подписывать мирное соглашение», — объясняет эксперт.



Она уверяет, что такая позиция некоторых лидеров выражается тем, что они ищут самый быстрый способ завершения войны. Этих политиков беспокоит экономическая составляющая — рост цен на энергоносители и внутренняя стабильность внутри этих стран, ведь, добавляет Гетьманчук, в европейских обществах раскручиваются страхи, чем дальше будет продолжаться война, тем больше вероятность «втягивание» в нее стран Запада.

По ее мнению, у украинской стороны есть все шансы, чтобы разъяснить европейцам в том, что завершить войну может только Москва.

Напомним, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Окончательно это решение должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23 июня.

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