Вице-премьер Кубраков убедил Зеленского уволить Камышина из УЗ несмотря на позицию Ермака — источник NV
Андрей Ермак (Фото:ОПУ)
Глава Офиса президента Андрей Ермак не смог переубедить Владимира Зеленского оставить главу правления УЗ Александра Камышина на занимаемой должности.
Об этом идет речь в статье «Загадка Камышина. Почему эффективный топ-менеджер Укрзализныци снят с должности и отправлен в несуществующий офис в Европе».
Так, по словам собеседников редакции в правительстве, Андрей Ермак якобы оказался против снятия Камышина с поста главы правления УЗ.
По словам того же собеседника, Камышин не собирался за границу по личной инициативе, поскольку хотел продолжать работать над многими проектами, начатыми им в УЗ.
Напомним, 27 марта стало известно о том, что Александр Камышин, глава правления УЗ покинет занимаемую должность. Он заявил, что это его совместное решение с вице-премьером Кубраковым. Преемником Камышина в УЗ стал Евгений Лященко в качестве исполняющего обязанности. О нем известно, что с 2014-го по 2019-й год был директором холдинга, который являлся частью медиа-бизнеса группы SCM Рината Ахметова. С 2021 года стал членом правления УЗ.