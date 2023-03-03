Вице-премьер Кубраков убедил Зеленского уволить Камышина из УЗ несмотря на позицию Ермака — источник NV 3 марта, 18:50 Андрей Ермак (Фото:ОПУ)

Глава Офиса президента Андрей Ермак не смог переубедить Владимира Зеленского оставить главу правления УЗ Александра Камышина на занимаемой должности.

Об этом идет речь в статье «Загадка Камышина. Почему эффективный топ-менеджер Укрзализныци снят с должности и отправлен в несуществующий офис в Европе».



Так, по словам собеседников редакции в правительстве, Андрей Ермак якобы оказался против снятия Камышина с поста главы правления УЗ.



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«Ермак ему предложил несколько вариантов остаться в Украине, но тот отказался, поскольку посчитал некорректным по отношению к Кубракову, — пояснил собеседник в правительстве. — Если министр сказал ему, что он не нужен, то глупо что-то придумывать».





По словам того же собеседника, Камышин не собирался за границу по личной инициативе, поскольку хотел продолжать работать над многими проектами, начатыми им в УЗ.



Напомним, 27 марта стало известно о том, что Александр Камышин, глава правления УЗ покинет занимаемую должность. Он заявил, что это его совместное решение с вице-премьером Кубраковым. Преемником Камышина в УЗ стал Евгений Лященко в качестве исполняющего обязанности. О нем известно, что с 2014-го по 2019-й год был директором холдинга, который являлся частью медиа-бизнеса группы SCM Рината Ахметова. С 2021 года стал членом правления УЗ.