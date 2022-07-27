«Никакое не совпадение». Почему на самом деле Демченко уволили из СНБО — версии нардепа 27 июля, 16:13 Руслана Демченко уволили с должности первого заместителя секретаря СНБО 25 июля (Фото:rnbo.gov.ua)

Народный депутат фракции Голос, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Костенко рассказал Радио НВ, почему на самом деле Руслана Демченко уволили с должности первого заместителя секретаря СНБО.

Он отметил, что Демченко уволили из-за состояния здоровья именно в тот момент, когда выдвинули обвинение в лоббировании и поддержании Харьковских соглашений двум другим должностным лицам времен Януковича — министру иностранных дел Украины Константину Грищенко и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу.

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«Здесь мы знаем, что есть и открытая информация, факты о том, что именно Руслан Демченко был одним из тех, кто лоббировал эти Харьковские соглашения. Поэтому, по моему мнению, это никакое не совпадение», — заявил Костенко.

Нардеп добавил, что не знает, пытаются ли Демченко «уберечь от ответственности», но предположил, что если Государственное бюро расследований будет дальше расследовать дело Грищенко и Лавриновича, «то это не обойдет стороной участия Демченко».

«Тем более, что всплывали факты, мы видим, и протоколов заседаний, где он конкретно от правительства, как мы знаем, ходил и лоббировал именно эти Харьковские соглашения», — напомнил он.

По словам Костенко Демченко, хотя и был люстрирован, работает в Офисе президента, имеет доступ ко всем государственным тайнам и руководил, комитетом по разведке, «поэтому поняли, что это может ударить по Офису».

«Это могло стать причиной его увольнения», — подытожил нардеп.

25 июля президент Владимир Зеленский уволил Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Он также лишился должности руководителя комитета по разведке при президенте Украины. В ОП объяснили его увольнение состоянием здоровья.

Руслан Демченко занимал должность советника президента Владимира Зеленского с июля 2019 года. 16 июня 2020 года он был назначен первым замсекретаря СНБО.

Демченко был советником пятого президента Петра Порошенко и возглавлял протокол Администрации президента Виктора Ющенко.

В начале 2010 года он перешел в МИД, а после победы Виктора Януковича стал куратором отношений Украины с Россией.

Также Демченко принимал участие в историческом заседании Кабинета министров от 21 ноября 2013 года, когда правительство тогдашнего премьера Николая Азарова неожиданно решило отказаться от подписания Соглашения об ассоциации.

По информации журналистов проекта Схемы, Демченко в 2010 году лоббировал Хаьковские соглашения, которые на 25 лет продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Украине.

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