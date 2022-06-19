«Взрослый в комнате». Почему Данилов довольно жестко высказался о Подоляке и Арахамии — политолог озвучил три версии 19 июня, 12:38 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Алексей Данилов (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов раскритиковал главу фракции Слуга народа Давида Арахамию за озвученное количество погибших и раненых украинских военных, ведь нардеп, по его мнению, не владеет информацией.

Также в интервью LIGA.net Данилов резко отреагировал на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, который озвучил потребности ВСУ, сказав: «Я его видел только на пеньках у Януковича. Не понимаю, с какого испуга он сейчас голос армии».

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Политолог Олег Саакян считает, что объяснением этого могут стать сразу три версии событий.



«Можно увидеть намеки на внутренние, кулуарные конфликты. Другая история — это то, что секретарь СНБО все время использовался президентом как уравновешитель позиции этой части Офиса президента, то есть как взрослый в комнате, который, при необходимости, может выступить с довольно жесткой позицией, пожурить всех других с позиции и не милитарной (как будто не военный), но, с другой стороны, с позиции старшего силовика», — рассказал Саакян в эфире Радио НВ.

Также это поведение секретаря СНБО, предполагает политолог, может свидетельствовать о том, что Данилов наращивает свою публичность.

«Господин Данилов в последнее время был вне камер и особенно не появлялся в медиа, а тут так [ворвался], чем обратил на себя много внимания. <...> Думаю, в разных пропорциях присутствуют все три [версии]. Но ключевой, по-моему, является та, что это было согласовано с Офисом президента, имеется в виду с президентом. Скорее всего, Данилов выступил снова таким плохим полицейским внутри команды», — считает Саакян.

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