«Россия выживет только затянув войну». Интервью NV с Андреем Цаплиенко о важности Авдеевки и новых угрозах со стороны окупантов 28 марта, 21:52 Эксклюзив NV Последствия российских ударов по Авдеевке, Донецкая область, 21 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Андрей Цаплиенко, военный журналист, рассказал в интервью Radio NV, как российский режим перешел к единственной теоретической возможности выжить в войне против Украины — затянуть ее на максимально долгий срок.

— Конечно, мы в последние дни очень много говорим об Авдеевке. <...> У нас там угрожающая ситуация, вчера в нашем эфире был Владимир Регеша с позывным Санта. Это легендарный доброволец, воюющий с 2014 года. <...> Он говорит о том, что может себе представить, что российские оккупанты смогут окружить этот город. А что это значит для нас?

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— Это будет значить в стратегическом смысле, мне кажется, не хочу даже такого представлять, просто психологически даже не хочу себе представлять, что мы сдадим Авдеевку. Но в стратегическом смысле, я не думаю, что это приведет к каким-либо серьезным поражениям Украины. В психологическом смысле — да, Авдеевка для нас психологически очень важный город. Во-первых, вы сказали, это пригород Донецка. И наше пребывание там означает, что оккупационный режим в Донецке всегда под угрозой — это первый момент.