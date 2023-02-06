Полуминистр обороны. По каким причинам Резникова решили убрать с поста главы МО, и почему так и не убрали 6 февраля, 22:14 Эксклюзив NV Алексей Резников, министр обороны (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Глава государства на время оставил за Алексеем Резниковым кресло министра обороны, — угроза со стороны россиян и поддержка лидеров общественного мнения оказались важнее целой череды внутриведомственных коррупционных скандалов.

В ночь с 5-го на 6-е февраля в сером здании на Банковой — Офисе президента — долго горел свет в окнах некоторых главных кабинетов. Там напряженно обсуждали судьбу министра обороны Алексея Резникова.

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На тот момент один из близких соратников президента страны — глава парламентской фракции Слуги народа (СН) Давид Арахамия, анонсировал отставку главы военного ведомства. Мол, Резников пойдет на более подходящую для себя позицию — в Министерство стратегических отраслей промышленности (Минстратегпром), которое курирует оборонку. А его кресло займет Кирилл Буданов, молодой и амбициозный генерал, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

«Слуга народа» Марьяна Безуглая, замглавы комитета ВР по нацбезопасности. уточнила: нынешнего главу Минстратегпрома Павла Рябикина при этом уволят.

Анонс пересадки Резникова в новое для него кресло произошел на негативном для самого топ-чиновника фоне: скандалами с закупками по завышенным ценам продуктов для военнослужащих, отставкой сразу двух его замов и объявление им, а также еще одному представителю МО, подозрений в коррупции. Причём в соответствующих производствах фигурировали миллиардные суммы.

«Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики», — написал тем вечером Арахамия в своем ТГ-канале.

Сам же топ-чиновник пояснил, что о своей возможной отставке узнал из СМИ, пост в Минстратегпроме ему не предлагали, а случись подобное, он отказался бы.

Как рассказали NV сразу несколько источников в парламенте, ключевым поводом для недовольства Банковой Резниковым стал негативный резонанс в медиа, вызванный скандалом вокруг закупки продуктов питания для ВСУ.

На протяжении ночи президент провел несколько совещаний, посвященных дальнейшей судьбе министра, — как в узком кругу близких соратников, так и в более расширенном, с участием ряда представителей фракции СН. По данным редакции, обсуждали коррупцию в МО, агентурные риски и провалы министра.

Уже под утро Владимир Зеленский решил отложить увольнение.

А затем Арахамия написал в ТГ, что голосовать за отставку Резникова Рада пока не будет.

NV провел весь день 6 февраля, выясняя, какие аргументы на время спасли министра.

Ночь раздумий