«Стечение обстоятельств, хайп, хейт». Ткаченко рассказал, почему подал в отставку и обижен ли на Зеленского 31 июля, 11:49 Александр Ткаченко (Фото:Александр Ткаченко / Facebook)

Бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал «стечением обстоятельств» причины своей отставки.



В интервью ВВС News Украина он напомнил о дискуссиях в обществе относительно своевременности выделения 500 млн грн на достройку Музея Голодомора, замены советского герба на монументе Родине-Матери в Киеве на Тризуб и выделения средств на сериалы во время войны.

Видео дня

«Все политики — это расходный материал. Все рано или поздно начинается и рано или поздно заканчивается. Это естественный процесс … Я думаю, что здесь произошло такое стечение обстоятельств в виде идеального шторма, как в политике говорят. Когда на одно решение по поводу музея Голодомора или по поводу построения трезубца или выделение средств на сериалы поднимается хайп, хейт, и создается ситуация, в которой работать будет неэффективно», — сказал Ткаченко.

По его словам, «постоянно жить и работать в системе хейта — не эффективно».



Он заверил, что не разочаровался в президенте Владимире Зеленском, а их взгляды на роль культуры во время войны не отличаются кардинально.

«У нас есть Верховный главнокомандующий во время войны. Я его уважал до войны, уважаю и сейчас… Президент в своей речи на День Конституции говорил очень позитивные вещи относительно видения, роли и места культуры. Он сказал фразу по поводу одного процента ВВП, который должен тратиться на культуру, и это — путеводная звезда», — заявил Ткаченко.

Вечером 20 июля Зеленский сообщил, что обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть замену министра культуры Ткаченко.

На следующий день Ткаченко написал заявление об отставке.

27 июля Верховная Рада отправила Ткаченко в отставку.

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности министра культуры и информполитики Ростислава Карандеева, первого заместителя Ткаченко.