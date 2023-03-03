Уход Камышина из Укрзализныци. NV называет три основные версии таинственного увольнения 3 марта, 15:31 Александр Камышин, и.о. главы правления Укрзализныци (Фото:latifundist.com)

Личный конфликт между экс-главой правления УЗ Александром Камишиным и вице-премьером Александром Кубраковым, вмешательство политических групп, либо же профессиональное выгорание экс-главы правления вследствие рабочего марафона в военное время.

Об этом упоминается в статье «Загадка Камышина. Почему эффективный топ-менеджер Укрзализныци снят с должности и отправлен в несуществующий офис в Европе».



По словам источников NV в разных структурах власти, им неизвестно о точной причине ухода Александра Камышина с позиции главы правления УЗ. При этом, ряд собеседников рассказали, что данное решение принадлежит вице-премьеру Кубракову, которое было принято около двух недель назад.



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Член команды Кубракова заверил: «экзистенциальных конфликтов, приведших к отставке Камышина» между ним и вице-премьером не наблюдалось, хотя оба чиновника «эмоциональные люди и могли спорить по рабочим вопросам», но их ссоры никогда не выплескивались наружу.



Другой источник NV в крупной госкомпании предположил: Камышин оказался неудобен одной из групп влияний во власти, не уточнив, о ком идет речь. Ранее в интервью медиа сам экс-глава правления УЗ рассказал, что ему удалось заключить прямые контракты по рыночным ценам с Энергоатомом, Укрнефтью, польским Orlen. Это произошло впервые за десятилетия существования компании.



«В прошлом году удалось сэкономить [госбюджету на прямых контрактах] около 5 млрд грн.», — пояснил собеседник в крупной госкомпании, намекая, что, видимо, некоторые дельцы остались недовольны отсутствием откатов от посредничества. В свою очередь, собеседник NV, знакомый с ходом переговоров Укрнафты по УЗ, рассказал, что от первых контактов до момента их заключения сложностей не возникло.



Третьей версией предполагаемой отставки, которую довелось услышать NV, могло стать завуалированное желание Камышина уйти в отпуск, поскольку глава правления крупнейшей госкомпании по управлению железнодорожным полотном во время военных действий испытывает колоссальную нагрузку. Чиновники же, работающие в системе инфраструктуры воюющей страны, могут лишь мечтать об отдыхе.



Напомним, 27 марта стало известно о том, что Александр Камышин, глава правления УЗ покинет занимаемую должность. Он заявил, что это его совместное решение с вице-премьером Кубраковым. Преемником Камышина в УЗ стал Евгений Лященко в качестве исполняющего обязанности. О нем известно, что с 2014-го по 2019-й год был директором холдинга, который являлся частью медиа-бизнеса группы SCM Рината Ахметова. С 2021 года стал членом правления УЗ.