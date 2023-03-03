Уход Камышина из Укрзализныци. NV называет три основные версии таинственного увольнения

3 марта, 15:31
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Александр Камышин, и.о. главы правления Укрзализныци (Фото:latifundist.com)

Александр Камышин, и.о. главы правления Укрзализныци (Фото:latifundist.com)

Автор: Дмитрий Бобрицкий

Личный конфликт между экс-главой правления УЗ Александром Камишиным и вице-премьером Александром Кубраковым, вмешательство политических групп, либо же профессиональное выгорание экс-главы правления вследствие рабочего марафона в военное время.

Об этом упоминается в статье «Загадка Камышина. Почему эффективный топ-менеджер Укрзализныци снят с должности и отправлен в несуществующий офис в Европе».

По словам источников NV в разных структурах власти, им неизвестно о точной причине ухода Александра Камышина с позиции главы правления УЗ. При этом, ряд собеседников рассказали, что данное решение принадлежит вице-премьеру Кубракову, которое было принято около двух недель назад.

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Член команды Кубракова заверил: «экзистенциальных конфликтов, приведших к отставке Камышина» между ним и вице-премьером не наблюдалось, хотя оба чиновника «эмоциональные люди и могли спорить по рабочим вопросам», но их ссоры никогда не выплескивались наружу.

Другой источник NV в крупной госкомпании предположил: Камышин оказался неудобен одной из групп влияний во власти, не уточнив, о ком идет речь. Ранее в интервью медиа сам экс-глава правления УЗ рассказал, что ему удалось заключить прямые контракты по рыночным ценам с Энергоатомом, Укрнефтью, польским Orlen. Это произошло впервые за десятилетия существования компании.

«В прошлом году удалось сэкономить [госбюджету на прямых контрактах] около 5 млрд грн.», — пояснил собеседник в крупной госкомпании, намекая, что, видимо, некоторые дельцы остались недовольны отсутствием откатов от посредничества. В свою очередь, собеседник NV, знакомый с ходом переговоров Укрнафты по УЗ, рассказал, что от первых контактов до момента их заключения сложностей не возникло.

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Третьей версией предполагаемой отставки, которую довелось услышать NV, могло стать завуалированное желание Камышина уйти в отпуск, поскольку глава правления крупнейшей госкомпании по управлению железнодорожным полотном во время военных действий испытывает колоссальную нагрузку. Чиновники же, работающие в системе инфраструктуры воюющей страны, могут лишь мечтать об отдыхе.

Напомним, 27 марта стало известно о том, что Александр Камышин, глава правления УЗ покинет занимаемую должность. Он заявил, что это его совместное решение с вице-премьером Кубраковым. Преемником Камышина в УЗ стал Евгений Лященко в качестве исполняющего обязанности. О нем известно, что с 2014-го по 2019-й год был директором холдинга, который являлся частью медиа-бизнеса группы SCM Рината Ахметова. С 2021 года стал членом правления УЗ.

Теги:   Укрзализныця Александр Кубраков Александр Камышин

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