Победой для Украины станет освобождение всех захваченных территорий — Кулеба

10 мая, 11:02
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что победой для Украины будет освобождение всех захваченных территорий.

Война России против Украины — главные события 10 мая

В интервью Financial Times Кулеба сказал, что если западные союзники быстро поставят обещанное тяжелое вооружение, Украина будет способна полностью вытеснить российские войска.

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По его словам, в первые месяцы войны победой для Украины был бы отвод войск на позиции до 24 февраля.

«Теперь, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет иметь решающее значение для последующей динамики войны, конечно, победой для нас в этой войне будет освобождение остальных наших территорий», — подчеркнул глава украинского МИД.

Кулеба добавил, что только поражение России в этой войне позволит Украине вновь открыть свои черноморские порты и возродить экспортную экономику.

«Если Киев получит еще большую военную поддержку, мы сможем отбросить их назад из Херсонской области, разгромить Черноморский флот и разблокировать коридор», — заявил он.

В то же время Кулеба признал, что в случае серьезного кровопролития придется вести переговоры об урегулировании, и Украина хотела бы подойти к этому моменту «с самыми сильными картами».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Украина Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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