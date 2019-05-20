Победили эмоции: Вице-премьер прокомментировал решение Гройсмана подать в отставку 20 мая, 18:35 1739 Цей матеріал також доступний українською Vladyslav Musiienko/Ukrainian Governmental Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS Владимир Гройсман Vladyslav Musiienko/Ukrainian Governmental Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что он не может назвать решение премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке взвешенным и полезным.

Об этом он написал в Twitter.

«Не могу назвать решение Гройсмана уйти в отставку взвешенным и полезным для страны. ВР идет на выборы, Президент только принимает дела. И в это время правительство должно было бы обеспечить экономическую стабильность и безопасность на время выборов», — написал он.

Однако, по словам Кириленко, «победили эмоции и политический расчет».

Ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в среду, 22 мая.