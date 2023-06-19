Только 23% украинцев хотели бы сменить Зеленского после победы в войне — опрос КМИС 19 июня, 12:55 Менее четверти украинцев не хотят видеть Зеленского президентом после победы в войне (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

73% украинцев поддерживают обновление центральной власти в Украине на том или ином уровне после победы в войне с Россией, однако менее четверти респондентов хотели бы сменить Владимира Зеленского.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, наибольший запрос на обновление касается Верховной Рады — 69% респондентов хотели бы сменить парламент после победы. В вопросе смены правительства этот показатель держится на уровне 47%.

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Нынешнего президента хотели бы сменить после войны только 23% опрошенных.

Социологи отмечают, что война показала высокую поддержку украинсцами действий власти ради победы. Однако это не снимает желания украинцев к обновлению власти, к приходу более честных и компетентных управленцев на разных уровнях.

«Кроме президента Зеленского, запрос на обновление парламента и правительства ощутим. Украинцы сплотились для отпора врагу, но не означает „закрыть глаза“ на злоупотребление или некомпетентность политиков или чиновников», — резюмировали социологи.

Опрос проводился с 26 мая по 5 июня. Было опрошено 1029 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных РФ территорий. Также в опросе не принимали участие украинцы, которые после начала полномасштабного вторжения РФ выехали за границу.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину доверие к президенту Зеленскому остается устойчивым и высоким. В опросе Рейтинга в начале февраля его деятельность позитивно оценивали 91% украинцев.

В начале текущего года его также назвали «политиком № 1».

Согласно украинскому законодательству, президентские и парламентские выборы в Украине не проводятся в период действия военного положения. Спикер Рады Руслан Стефанчук отмечал, что выборы состоятся только после окончания войны.