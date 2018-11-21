"Победа улицы в Киеве станет поражением для Кремля". Что писали западные СМИ о первых днях Майдана

Многотысячный протест 1 декабря 2013 года – первая массовая акция на Майдане после силового разгона в ночь на 30 ноября

В ноябре 2013 года все ведущие мировые СМИ написали о внезапном внешнеполитическом "сюрпризе" со стороны Украины – решении президента Виктора Януковича отказаться от соглашения об ассоциации с ЕС в пользу сотрудничества с Россией.

Однако уже через считанные дни фокус внимания западных медиа сместился с оценок евроинтеграционных шансов Украины на колоссальные протесты в Киеве, вызванные как решением властей, так и жестоким разгоном акции Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013-го. Тема Украины вышла на первые полосы мировых газет.

Западные медиа пытались предугадать, удастся ли Януковичу сохранить свое президентское кресло; украинцам – традицию мирных, но результативных протестов; а России – влияние над Украиной.

В пятую годовщину начала акций в Киеве НВ приводит наиболее интересные выдержки из материалов британских, американских и немецких СМИ, посвященных событиям первой недели Майдана – включая первые масштабные митинги 1-2 декабря.

CNN, США, 25 ноября 2013 года

Негодование украинцев – из-за решения их правительства в последнюю минуту отказаться от переговоров с ЕС – в понедельник, 25 ноября, снова привело к столкновениям с полицией в столице Украины, Киеве.

Днем ранее [24 ноября] десятки тысяч протестующих пытались прорвать кордон вокруг правительственных зданий. В обоих случаях полиция ответила дубинками и слезоточивым газом, пытаясь разогнать людей. […]

Евромайдан, 28 ноября 2013 года / Фото ЕРА

Янукович сделал свою страну уязвимой для угроз и давления Владимира Путина. Таким и будет его политическое наследие

Президент Украины Виктор Янукович пребывает в крайне затруднительном положении. Оказавшись под жестким экономическим давлением со стороны гигантского соседа Украины – России, требующей от Киева не идти в ЕС, – он также стоит перед ключевым требованием Евросоюза, которое не намерен выполнять: освободить из тюрьмы экс-премьер-министра Юлию Тимошенко, его заклятого политического противника. [...]

"Янукович решил, что важнее держать Тимошенко в тюрьме, чем интегрировать Украину в Европу, говорил Дэвид Крамер из неправительственной организации Freedom House, базирующейся в США. – Он сделал свою страну уязвимой для угроз и давления Владимира Путина. Таким и будет политическое наследие Януковича, если он не изменит курс".

Der Spiegel, Германия, 1 декабря 2013 года

Киев бунтует. Столица Украины восстала против президента Виктора Януковича. Против главы государства, которого здесь, в центре страны, никогда по-настоящему не хотели видеть легитимным лидером, а скорее рассматривали как представителя государства-оккупанта с востока. Восстание ударило по Януковичу с неожиданным размахом. […]

Если восстание продолжится, Янукович может во второй раз лишиться власти в результате революции

Янукович, видимо, хочет переждать протестную волну. Он надеется, что спокойствие вернется в Киев в понедельник [2 декабря 2013 года], с началом новой рабочей недели. С другой стороны, демонстрации могут разгореться вновь – самое позднее во время рождественских праздников. Мороз и снег еще никогда не останавливали киевлян. Было так же холодно во времена Оранжевой революции, накануне нового 2005 года. Тогда сотни тысяч людей протестовали против манипуляций на выборах, с помощью которых Янукович пытался прийти к власти.

Если восстание продолжится, Янукович может во второй раз лишиться власти в результате революции. В Киеве ему не хватает поддержки. Его главные опорные пункты – далеко от столицы, на юге и востоке, вблизи его родного Донецка. Там популярна и близость Януковича к России. На западе и в столице, однако, 69% граждан, согласно опросам Deutsche Welle, хотят скорее в Европейский Союз.

22 ноября 2013 года, второй день Евромайдана – первоначальных протестов против решения Виктора Януковича отказаться от соглашения об ассоциации с ЕС / Фото ЕРА

Четыре года спустя после его избрания в 2010 году президентская власть Януковича на грани фиаско, даже если ему удастся пересидеть волну протестов: экономика в стагнации уже два года, а рейтинг у Януковича – жалкий. Лишь 16,7% опрошенных отдали бы за него свой голос в первом туре выборов. В настоящее время он проиграл бы выборы Виталию Кличко. Президентские выборы 2015 года Янукович также рискует проиграть.

Помощь могла бы прийти из России – в виде миллионов долларов и поддержки президентской кампании. Отказавшись от соглашения об ассоциации с ЕС, Янукович стал крайне зависим от Москвы. Или, как сформулировал министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, "Янукович дрейфует". "Я только не могу понять в каком направлении – на Восток или в бездну", – отметил Бильдт.

New York Times, США, 1 декабря 2013 года

Многие украинцы рассматривают соглашение с Европой как критически важный шаг к более яркому экономическому и политическому будущему, а также как способ освободиться от тисков России и советского прошлого Украины. Сегодняшние протесты против решения [президента Виктора] Януковича отказаться от договоренностей [с ЕС] загоняют Россию в угол.

Протесты инициировали представители нового поколения, испытывающие все большее разочарование из-за того, что их страна застряла в прошлом

Кремль, в течение многих лет поддерживавший Януковича как геополитического союзника, в то же время часто был раздражен им и использовал агрессивное давление, чтобы убедить его не подписывать соглашение [с ЕС]. Теперь же ярость [украинцев] из-за влияния России делает практически невозможной для Януковича предложенную Кремлем альтернативу – вступление в таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном. Тогда как любой компромисс с протестующими потребует возобновления договоренностей с Европой и ослабления влияния России. […]

В отличие от протестов 2004 года, которые сосредоточились на приходе к власти конкретного лидера [Виктора Ющенко], источником нынешних протестов стал подрыв устремлений миллионов украинцев, считающих европейскую интеграцию шагом к искоренению безудержной коррупции, коренным преобразованиям в системе правосудия и общему улучшению уровня жизни. […]

Стихийная акция у Софийского собора 30 ноября 2013 года, на следующий день после ночного силового разгона Евромайдана / Фото ЕРА

Адриан Каратницкий, эксперт по Украине из Атлантического совета – аналитического центра в США – говорит, что протесты инициировали представители нового посткоммунистического поколения, которые испытывают все большее разочарование из-за того, что их страна, похоже, застряла в прошлом.

"Еврореволюция – это мобилизация вокруг надежды на развитие Украины по европейскому пути", – подчеркивает Каратницкий.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия, 1 декабря 2013 года

"Это уже не демонстрация, это революция", – эти слова бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, одного из наиболее популярных оппозиционных политиков Украины, могли бы стать девизом последних дней. На 11-й день после отказа Януковича от [сотрудничества с] ЕС, на улицы Киева вышло столько людей, сколько не было со времен Оранжевой революции. Майдан – площадь Независимости в центре города – не смог вместить всю толпу, а шестиполосный Крещатик был забит, как метро в час пик. […]

Колоссальная мобилизация людей после отказа Януковича от его предыдущей политики евроинтеграции оказалась неожиданностью

Колоссальная мобилизация людей после отказа Януковича от его предыдущей политики евроинтеграции оказалась неожиданностью. Киевская оппозиционная среда интеллектуалов, студентов и среднего класса считалась деморализованной после того, как Оранжевая революция, ради которой в 2004-м сотни тысяч вышли на улицы, утонула во внутренних распрях ее руководителей. Теперь же тема Европы внезапно наэлектризовала этих людей. Мобилизация налицо, а вместе с ней и память о 2004 годе – свержении прежнего олигархического режима, а затем пара лет демократии, свободных выборов и плюрализма мнений.

Определяющим теперь будет то, как новое движение справится с этой внезапно приобретенной властью – и с угрозой эскалации насилия в то же время. […]

Массовый протест на Майдане 1 декабря 2013 года. Площадь не вместила всех собравшихся – число участников акции достигало нескольких сотен тысяч человек / Фото ЕРА

Какое течение возьмет верх [в рядах Майдана – политики-оппозиционеры либо стихийное общественное движение], будет зависеть от того, удастся ли избежать насилия. Вплоть до позднего вечера воскресенья [1 декабря] этот вопрос казался весьма неопределенным. Большинство демонстрантов и полицейских сперва сохраняли спокойствие, однако всплеск силовых действий возле президентского дворца заставляет задумываться о худшем. Ситуация накалилась уже за прошедшие дни, на фоне сообщений о том, что режим стягивает в столицу полицейские подразделения из Донбасса и Крыма, где население больше склоняется к России, чем к Европе. Фраза "чрезвычайное положение" витает в воздухе.

The Guardian, Великобритания, 2 декабря 2013 года

Виктор Янукович – наиболее значительный из уцелевших выходцев постсоветской политики в Украине. Ему уже удался "камбэк" после одного революционного поражения. Его главные соперники либо опорочены, либо находятся за решеткой. Кремль его обхаживает (и угрожает ему одновременно), а Брюссель – заигрывает. У него было чрезвычайно трудное детство и скудное воспитание в депрессивных промышленных регионах восточной Украины. Сегодня он очень богатый человек, владеющий огромным особняком под Киевом.

Молодые люди, наводнившие улицы и площади украинской столицы и других городов, жаждут его головы. Для них президент – живое воплощение всего того, чего они не хотят видеть в своей стране. Дважды осужденный в юности, Янукович преуспел в бандитском мире украинской политики. Так просто он не уйдет. […]

Дважды осужденный в юности, Янукович преуспел в бандитском мире украинской политики. Так просто он не уйдет

Янукович руководит неблагополучной, глубоко разделенной, чрезвычайно коррумпированной, крайне бедной страной, имеющей стратегически важное местонахождение – между западной границей России и восточным флангом ЕС. […]

Говорящий с рождения по-русски и научившийся государственному языку лишь после 50 лет из политической целесообразности, Янукович давно считается представителем старого режима и ставленником Москвы. Балансировать ему было непросто – случались и жесткие моменты в отношениях с Кремлем. Однако, как продемонстрировала прошлая неделя [отказ Януковича от евроинтеграции], когда дело доходит до драки, Януковичу гораздо комфортнее – и выгоднее – проводить политику, подобную московской, чем воплощать системные реформы, к которым бы его обязало соглашение о политической ассоциации и режиме свободной торговли с ЕС – украинский президент отверг их [на саммите] в Вильнюсе.

Представитель сил правопорядка на Майдане 29 ноября 2013 года / Фото ЕРА

"Технически это революционная ситуация, – говорит Эндрю Уилсон, эксперт по Украине из Европейского совета по международным отношениям. – Его природный инстинкт – атаковать". […]

В середине своего пятилетнего срока Янукович явно угодил в серьезную переделку. Вопрос в том, насколько [она серьезна]? Сможет ли он пережить протесты, стереть в порох демонстрантов, полагаясь на свою тайную полицию и силовые структуры, а также наиболее влиятельных олигархов страны, которые спонсируют его и контролируют значительную часть СМИ? Может ли он полагаться на поддержку Владимира Путина и Москвы? Может ли он обеспечить выплаты по кредитам, чтобы избежать разорения Украины? […]

"Оранжевый" – ругательный термин, вызывающий страх и насмешки в путинской Москве. Уличная победа в Киеве станет поражением для Кремля

Янукович является одним из целого ряда лидеров [подобного толка] – все они авторитарны, относительно популярны, все победили на выборах и позже использовали свой мандат, чтобы поляризировать и разделить общество, вознаградить приспешников и наказать соперников. Все помешаны на контроле, боясь и презирая независимые институты и энергичное гражданское общество. Подобная ситуация сложилась в России, в Турции и в Венгрии. Их лидеры различны, специфичны для своих культур, но обладают многими схожими характеристиками и используют аналогичные методы контроля и принуждения – покупая лояльность, а также карая сопротивление и оппозицию. Если на сегодняшний день вы русский, турок, венгр или украинец – то, согласно мнению этих властных авторитарных правителей, "вы либо с нами, либо против нас".

В 2004 году Оранжевая революция собрала критическую массу людей, равно как и протесты в ходе параллельных кризисов в Сербии (в 2000 году) и в Грузии (в 2003-м), чтобы свергнуть прежние режимы.

Кремль внимательно изучил эти события и вынес из них уроки. "Оранжевый" – это ругательный термин, вызывающий страх и насмешки в путинской Москве. Уличная победа в Киеве станет поражением для Кремля.

The Guardian, Великобритания, 2 декабря

Даже участникам пока неясно, являются ли события временным "разрывом в матрице" или же пиком подлинной революции

Тройка лидеров оппозиции, включая тяжеловеса Виталия Кличко, чемпиона мира по боксу, призвала президента Виктора Януковича уйти в отставку, в то время как часть Киева остается под контролем толп людей, протестующих против власти.

Полиция оставила центр города, а тысячи людей заблокировали входы в правительственные учреждения и вновь собрались на Майдане Независимости.

На данный момент неясно – даже участникам – являются ли события временным "разрывом в матрице" или же пиком подлинной революции. Однако ярость тех, кто вышел на улицы, будет сложно подавить.

BBC, Великобритания, 3 декабря

Украинцы вернулись на улицы спустя девять лет после Оранжевой революции – озвучивая схожие цели, однако с более ожесточенным осознанием реальности.

Какое дежавю! Сотни протестующих вновь отдыхают на полу в спальных мешках, едят и беседуют в помпезном зале Киевского городского совета – так же, как и девять лет назад.

Протестующие отдыхают в здании Киевской мэрии 2 декабря 2013 года / Фото ЕРА

Все это крайне далеко от романтического флера Оранжевой революции

Однако все изменилось, поскольку в этот раз люди не стали дожидаться, пока городская администрация добровольно откроет свои двери. Вместо этого они штурмовали здание, разбили несколько окон и заняли первый этаж. […]

Массовые демонстрации были вызваны решением правительства Виктора Януковича не подписывать широкомасштабное соглашение об ассоциации с Европейским союзом из-за давления со стороны России.

Несмотря на несколько столкновений с полицией, в результате которых десятки людей получили ранения, общее настроение протестующих – скорее мирное.

Однако на центральных улицах Киева теперь почти не увидишь детей, а многие демонстранты одеты в пластиковые шлемы и противогазы. Все это крайне далеко от романтического флера Оранжевой революции. […]

Такая ситуация ставит ключевую проблему перед лидерами оппозиции: как именно изменить систему [власти в Украине] легитимно?

Социальные сети переполнены снимками и видеозаписями того, как "омоновцы" жестоко избивают демонстрантов и журналистов. И нет никаких признаков того, что правоохранители готовы присоединиться к протестующим.

Большинство депутатов все еще поддерживают президента. Во вторник, 3 декабря, они отклонили попытку оппозиции отправить правительство в отставку в парламенте – как и требование провести досрочные президентские и парламентские выборы.

По мере того, как температура падает ниже нуля, вызов для демонстрантов на улицах становится все более и более сложным.

Для костров потребуется больше древесины – чтобы согреть тех, кто стоит на баррикадах, тогда как все больше людей приезжает в Киев из разных уголков страны, чтобы присоединиться к Еврореволюции.