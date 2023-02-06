«Победа еще не лежит в нашем кармане». Какие задачи ставит Путин до 24 февраля и что с отставкой Резникова — интервью с Даниловым 6 февраля, 21:56 Эксклюзив NV Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Совет национальной безопасности и обороны Украины / Facebook)

Вооруженные силы каждый день сотнями уничтожают мерзость, которая ворвалась на нашу землю, но победа еще не лежит в нашем кармане, убежден секретарь СНБО Алексей Данилов.

Какие задачи ставит российский диктатор Владимир Путин своей армии до 24 февраля и почему отставка министра обороны Украины Алексея Резникова не состоялась, Данилов рассказал в интервью Radio NV.

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— Хочу обсудить с вами ситуацию, которая сложилась вокруг министра обороны Алексея Резникова. 5 февраля вечером глава фракции Слуга народа Давид Арахамия написал, что Министерство обороны Украины возглавит руководитель ГУР Кирилл Буданов, а Резников будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Но уже утром что-то изменилось, появилось сообщение, что на этой неделе отставок и назначений в Минобороны не будет. Вы понимаете, что это было?

— Я понимаю, что это все было, как это начиналось, как двигалось. Нет никаких загадочных вещей. Я не знаю, о чем, где, кто, что говорит.

Хочу обратить ваше внимание на то, что министр обороны работает до тех пор, пока он работает. И нет здесь ничего удивительного. Делать какие-нибудь конспирологические вещи нет никакого смысла.

Дело в том, что есть две должности — министр иностранных дел и министр обороны — это должности, согласно нашей Конституции, за президентом нашей страны. И до тех пор, пока от президента не будет тех или иных нормативно-правовых решений, говорить о каких-то вещах, мне кажется, довольно неосторожно. Должны быть соответствующие документы от президента нашей страны.

— Но эта неосторожность именно от представителей партии Слуга народа, президентской. Почему так вышло?

— У нас очень много происходит процессов, во время войны происходит очень много разных вещей. Еще раз подчеркиваю: я как человек, занимающийся нормативно-правовыми документами, и именно на них опираюсь, до сих пор [подобных предложений] не видел. Если будут от президента Украины какие-либо документы, тогда мы можем о чем-то говорить.

Зачем кто-то заранее делает те или иные анонсы, предположения, мне сложно сказать. Мы занимаемся другими вопросами — вопросами обеспечения Ставки верховного главнокомандующего, которая, кстати, [6 февраля] утром проходила. Занимаемся обеспечением работы Совета нацбезопасности и обороны, не вмешиваемся в происходящие кадровые процессы и в те процедуры, которые есть сегодня в нашей стране.

— Как вы считаете, останется ли Алексей Резников министром обороны?

— Я ответил на этот вопрос, сказал, каким образом, согласно нашим нормативно-правовым документам, это должно происходить. Если процесс начнется, вы сразу увидите это. Для этого необходимо иметь соответствующие документы от соответствующих учреждений. На сегодняшний день этим институтом является Верховная Рада Украины. Если мы с вами увидим там те или иные соответствующие документы, мы можем о чем-то говорить.

Этот процесс уже длится определенный промежуток времени, появляются те или иные документы на представителей, ранее работавших в Министерстве обороны. Идет, я бы сказал, волна этих процессов. По-моему, она должна была начаться гораздо раньше, потому что я точно знаю, что господин Резников инициировал внутренние проверки, занимался этим вопросом. Точно знаю, что многие вещи внутри этого института проверялись. Поэтому именно сейчас это вышло на поверхность, есть определенные вопросы.

— Если я правильно вас понял, под волной этих процессов, которые сейчас идут в Минобороны, вы подразумеваете те подозрения, которые были вручены нескольким чиновникам из Минобороны правоохранителями, их уже содержат под стражей. Есть два мнения. Одно говорит о том, что г-н Резников, как глава этого Министерства, должен понести политическую ответственность и потому говорят о возможной его отставке. И есть второе мнение: у нас война в очень горячей стадии, и вопрос в том, насколько целесообразно изменение министра обороны в такой период. Как вы думаете, на что может повлиять смена министра обороны именно сейчас?

— Могу сказать, что у меня третье мнение на этот счет. Система должна быть построена таким образом, что нельзя допускать таких вещей в государстве ни во время войны, ни до войны, ни после нее.

Система должна быть отработана таким образом, что люди, которые хотят (прошу прощения за сленг) «нагреться» на тех или иных вещах, если это будет доказано судебным решением, не имеют на это никакого права. Об этом я говорю и этим вопросом нужно заниматься, чтобы работала система.

Когда будет работать система, то мы с вами не будем видеть тех вещей, которые, к сожалению, видели в течение последних полторы-две недели, когда это было в средствах массовой информации, происходили определенные процессы.

Отмечаю, должна работать государственная система, предохранители, соответствующие институты, которые должны не допускать такие вещи, потому что это пятно не только на Министерстве. Это пятно гораздо шире. Это для нас вызов и мы должны сделать все возможное и невозможное для того, чтобы это ни в коем случае не повторялось в нашей стране.

— Что вы ожидаете от этих процессов сейчас? Были вручены подозрения и Богдану Хмельницкому, и заместителю министра обороны. Что дальше?

— Вы знаете, что президент взял курс на искоренение этих безобразий, которые есть в нашем государстве. Идет лавина соответствующих нормативно-правовых актов со стороны сектора, которая занимается этими вопросами. Поверьте, никакой остановки не будет. Мы будем дальше настаивать на этом вопросе и будем эти все вопросы закрывать для того, чтобы не было в будущем ни у кого никакого желания передергивать все эти вещи в свою собственную пользу.

Для нас это вопрос национальной безопасности, доверия к нам наших партнеров. Для нас это гораздо более важный вопрос, чем выяснение отношений по фамилиям, именам, отчеству. Должна работать система, которая не позволяла бы делать те или иные вещи, что касается государственного бюджета и других вещей.

— Видите ли вы, как передергивают то, что сейчас происходит? В социальных сетях можно увидеть вал истерики, это точно используют также и наши российские враги. Как можно этому противостоять? Как наш враг использует такую ситуацию?

— Что касается ситуации, связанной с информационным пространством. Даже или жена, или кто она, не могу точно сказать, Кабаева (бывшая российская гимнастка Алина Кабаева, которую правительство США считает матерью, по меньшей мере, троих детей от Владимира Путина — ред.) заявила, что это их орудие, что для них крайне важно.

Имеем в виду, что использование средств массовой информации, особенно тех, которые сегодня есть в свободном доступе во всем мире, которые невозможно закрыть и которые невозможно каким-то образом контролировать, являются вопросом безопасности для любой страны. А для нашей страны, которая находится в состоянии войны, этот вопрос очень чувствительный и важный.

Дело в том, что через все мессенджеры, все средства массовой информации (а именно так можно их трактовать) вы можете запускать любую информацию. Заплатив определенное количество денег за рекламу, вы можете распространять ее, где считаете нужным. Вы как профессиональный человек понимаете, там выдается целый набор: выбираете территорию, пол, другие вещи. И вам за деньги будут делать огромную промоушн-кампанию. Это очень опасно, с учетом количества денег, которые Российская Федерация вбрасывает во все эти сети и пользуется этим демократическим средством. Но, к величайшему сожалению, она пользуется тем в своих собственных целях. Они могут поносить и нашу армию, нашу страну, высшее военно-политическое руководство, причем переходя очень часто на личности, что абсолютно недопустимо.

Но мы живем в такой системе и должны как-то на это соответствующим образом реагировать. Реагировать крайне сложно, потому что оправдываться всегда гораздо сложнее, чем вообще что-то придумать, какую-нибудь чушь отправить в мир. Более того, сделать сопровождение этой чепухи, а еще и подкрепить немалыми деньгами.

Вы знаете, что у нас есть «выдающиеся» деятели, которые пока граждане нашей страны, живут где-то в других странах, кстати, в странах Евросоюза; работают на первое и пятое управление ФСБ, неплохо чувствуют себя. С учетом этих демократических [методов], они оттуда поносят нашу Украину. Те Шариковы, Белкины и тому подобное — это яркий пример таких деятелей.

— Кабаева, кажется, сказала, что даже важнее автомата Калашникова информационная война. На прошлой неделе два независимых российских издания — Важные истории и Новая газета, почти синхронно опубликовали статьи со ссылками на свои источники в российском Минобороны. Если суммировать: большое наступление, которое планируется россиянами, действительно планируется, но якобы он являеься самоубийством. Нет качественной техники и боеприпасов. Среди военных, понимающих, что происходит, паника. Но все равно Путин, Кремль готовы положить десятки тысяч россиян, чтобы что-нибудь достичь. Как вы оцениваете такую информацию? Это вброс или реальное отражение того, что у них происходит?

— Мы понимаем, что происходит сегодня на России. Понимаем те задачи, которые ставит Путин перед военным руководством. Нам эта информация известна, мы ее внимательно отслеживаем.

Вы правы, что там не все на России с этим соглашаются. И те отставки, которые уже были и в ближайшее время вы увидите, что они обязательно будут, говорят о том, что там уже есть некий разлом. У некоторых людей, имеющих частицу мозга, [появляется понимание], что эта авантюра (которую Путин начал еще в 2008 году, затем продолжил в 2014 году, 24 февраля он еще активизировал это) обречена на поражение. Это понимает определенное количество людей на России. К сожалению, не все, с учетом как раз той пропаганды, о которой мы с вами говорили.

Важно понимать: очень осторожно следует относиться к такому высказыванию, как средства массовой информации на территории России. Дело в том, что 99% имеющихся изданий — будь то печатные или интернет-издания, телевизионные, радиоиздания — это не средства массовой информации, а средства российской пропаганды. Как у Геббельса была своя пропаганда, так у Путина своя путинская пропаганда. И Кабаева как раз это ярко подтвердила.

А с другими, имеющими другой взгляд, поступили так, как в свое время делал Гитлер: если человек имел еврейские корни, то должен был обязательно носить звезду Давида, чтобы было понятно, что это еврей. Они на сегодняшний день поступили так же со свободной прессой, которая там немного еще осталась. Они должны писать позорное словосочетание, что являются агентами иностранных стран, считается, иностранных спецслужб. Поэтому это мнение, вам заранее сообщается, с кем вы имеете дело.

Мне просто досадно, когда после всех этих вещей продолжают общаться с этим современным Гитлером, продолжают с ним какие-то контакты. С ним кто-то продолжает говорить, кто-то ему продолжает звонить по телефону. Это вообще абсолютное безобразие, когда человек совершенно нерукопожатный в мире, с ним продолжают общаться. Еще и нам рассказывают, что ему нужно давать какие-то гарантии, с ним надо о чем-то говорить только потому, что у него есть какое-то ядерное оружие. Это может далеко зайти, эти вещи я вообще считаю недопустимыми. Чем быстрее вы дадите соответствующий отпор, тем быстрее вы поставите точку в этой истории.

— Что мы знаем о состоянии той новой российской мобилизованной орды? Действительно ли у них есть проблемы? Насколько они готовы к этому новому пришествию?

— Они готовятся. Вы знаете, что это страна, живущая какими-то датами. У них в свое время либо Ленин родился, либо умер — это был праздник. Что в одном случае, что в другом они должны были это обязательно отпраздновать.

24 февраля. Подходит годовщина этих событий, которые у них произошли. Отчитываться особо не о чем, потому что кроме того, что террористы захватили Запорожскую атомную станцию, есть территория, которая пока находится под оккупацией (но мы обязательно ее освободим), нет никаких таких отчетов, которые они в свое время себе нарисовали. Взятие Киева, смена режима… Вы помните? Там был огромный список каких-то прихотей, которые они сами себе придумали.

Они, конечно, под эту дату будут пытаться где-нибудь иметь возможность, скажем так, атаковать. [6 февраля] на заседании Ставки верховного главнокомандующего президент Украины все эти вопросы совместно с членами Ставки проговаривал. Мы тоже готовимся.

Могу сказать, что на Ставке проговорили вопросы назначения глав военных администраций. Были рекомендации, что нужно посмотреть очень внимательно и назначать уже (как вариант) из сектора безопасности и обороны людей, имеющих погоны, понимание, что такое дисциплина, живут немного в других реалиях и знают, что такое ответственность. Я думаю, что президент прислушается к решению Ставки по этому поводу, хотя это полная прерогатива президента нашей страны, он своим указом это определяет.

Мы готовимся к любому развитию событий. Понимаем, что происходит у неприятеля, его состояние. Я бы не говорил сегодня, что мы можем абсолютно расслабиться и победа уже лежит в нашем кармане. Нам предстоит еще очень много работать, работать, работать для того, чтобы мы освободили всю нашу родную землю от этих террористов, которые на нее ворвались, начиная с 2014 года.

— Financial Times, ссылаясь на неназванных украинских чиновников, на западных экспертов, пишут, что вероятное место нового наступления России — это западная часть Луганской области, города Кременная и Лиман. Лиман был деоккупирован Вооруженными силами Украины. Говорят, что именно там сейчас несколько последних недель российские оккупанты наращивают свои силы. Могли бы вы сообщить нам, что там происходит?

— Это известная история. Каждый день у нас звучит название Бахмут в средствах массовой информации, там идут тяжелые бои за нашу территорию. И если кто-то считает, что мы должны что-то сдавать, то я могу сказать, что это наша земля, мы должны за эту землю воевать, не давать врагу возможности продвигаться.

Мы должны его уничтожать на нашей территории, что успешно делают наши Вооруженные силы. Каждый день сотнями уничтожают эту мерзость, которая ворвалась на нашу землю.

Сегодня Путин ставит задачу полного захвата Луганской и Донецкой областей, никакой тайны в этом нет. Более того, они пытаются сейчас понять, что достичь тех [целей], которые они себе ставили по захвату нашей страны, у них нет никаких возможностей. Поэтому на сегодня молят. Берут целый пул переговорщиков. Они сейчас ведут огромную работу с определенными группами, чтобы они вступили в переговоры. Уже и Бразилия, и кого только нет в посредничестве — «давайте будем договариваться, чтобы как-то решить этот вопрос».

У нас условия достаточно простые, президент их сформулировал. Четыре требования, которые мы сегодня выдвигаем Российской Федерации. Освободить все наши территории, которые сегодня временно оккупированы. Ответственность через трибунал тех людей, которые все это затеяли, которые убивают детей, пожилых людей, женщин, не имеющих к военному делу никакого отношения. Гарантии безопасности нашей страны обязательно. И ответственность — это четвертый фактор.

— Посмотрел документальный фильм 20 дней в Мариуполе, снятый Мстиславом Черновым, одним из трех журналистов, которые оставались в Мариуполе во время осады этого города. Это очень ужасный фильм. Смотря этот фильм все же понимаешь, что эта страшная трагедия произошла благодаря тому, что россияне смогли быстро продвинуться с юга. Ведется ли какое-либо расследование по поводу произошедшего? Почему именно российские оккупанты смогли продвинуться с юга так быстро и окружить Мариуполь, фактически уничтожить его?

— Расследование ведется. Это известный факт. Как только оно будет закончено, будут проведены все процессуальные действия, мы обязательно с вами узнаем.

В современном мире скрыть вы ничего не можете и если кто-то сознательно или несознательно делал те или иные вещи, которые пошли на пользу врагу, мы с вами обязательно об этом узнаем.

Насчет этого страшного фильма, о котором вы говорите. Я бы очень хотел, чтобы не только мы его смотрели, а чтобы его смотрели эти руководители, которые сегодня есть в мире. Депутаты парламентов чтобы это все увидели. Это ведь не происходит на территории России. Это происходит на территории нашей страны, в которую ворвалась Россия. Если бы они не ворвались на территорию нашей страны, все эти детки, беременные женщины, все эти люди были бы живы. Вот об этом нужно говорить.

А идти на условия террористов — это совершенно недопустимая вещь. Еще раз подчеркну, это если бы Соединенные штаты сели и начали с Аль-Каидой говорить: «А давайте мы с вами договоримся, что вы больше не будете атаковать нашу страну, не будете уничтожать центры мировой торговли, не захватывать самолеты и заниматься этими безобразиями. Более того, мы вам еще и гарантии дадим, что вы будете живы-здоровы, будете долго жить и радоваться жизни».

Этот абсурд, который сегодня происходит, должен рано или поздно закончиться. На этом нужно ставить точку. Когда у нас некоторые считают, что нас нужно поставить в какие-то рамки, чтобы мы с Путиным о чем-то говорили, — конечно, да, но сначала Путин должен выполнить те условия, которые есть у нашей страны. По-другому оно не работает.