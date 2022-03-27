«Под нашими флагами и конституцией». Вчера люди на площади высказали свое мнение об оккупантах — мэр Славутича 27 марта, 21:03 Цей матеріал також доступний українською Жители Славутича на акции протеста 26 марта 2022 года (Фото:Славутицька міська рада / Facebook)

Мэр Славутича Юрий Фомичев в эфире Радио НВ рассказал о ситуации в городе, который оккупировали российские войска и о настроениях его жителей.

«Начну с того, что мы четыре дня назад получили ультиматум о том, что „сдавайте город иначе мы будем проводить военные действия“ – решение было принято однозначно, наши воины, наши терробороновцы совместно с Нацполицией приняли бой. Единственное, что было согласовано сразу – мы принимаем бой на блокпостах, не пускаем врага в город», – рассказал Фомичев.

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Как он отметил, бой длился два дня.

«Но надо понять, что Славутич уже давно находится на оккупированной территории, вокруг нас все оккупировано вражескими войсками, поэтому поддержка была физически и технически невозможна. Единственная поддержка — это артиллерия, когда врага били на подступах к городу, когда бои подошли к жилым районам, было принято тяжелое решение эвакуировать наших бойцов, вместе с оружием, всей амуницией для того, чтобы дальше не бомбить свой город, ведь мы не прикрываемся мирными жителями», - добавил городской глава.

Он рассказал, что вчера город вышел на мирную защиту своего города и более 5 тысяч людей с флагами, большим флагом остановили врага и не пустили в город.

«Да, у нас ездит вражеская техника по городу, проверяют наличие оружия, никакого сотрудничества мы с ними не ведем, остаемся под нашими флагами, с нашей конституцией, по нашим законам живем дальше. Разумеется, у нас нет нормальной поставки продовольствия, лекарств, топлива, очень трудно уехать из города, мы работаем над этим. Никакой помощи оккупанта мы не принимаем, не просим. Вчера люди на площади свое мнение по этому поводу высказали, если они задумают провезти свою гуманитарку», — резюмировал городской голова.

Воскресенье, 27 марта - 32-й день полномасштабного вторжения РФ. «Украина едина в стремлении жить свободно, независимо и ради собственных мечтаний, а не чужих больных фантазий», — подытожил этот период войны президент Владимир Зеленский в своем обращении.

Вечером 26 марта оккупанты нанесли серии ракетных ударов по Львову, также в выходные стало известно об оккупации Славутича (Киевская область). Однако силам ВСУ удалось освободить Тростянец (Сумская область).