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По телефону, без личных встреч. Порошенко рассказал об общении с Зеленским после его победы на выборах

Сегодня, 12:12
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По телефону, без личных встреч. Порошенко рассказал об общении с Зеленским после его победы на выборах - фото

Петр Порошенко/Faceboook

Порошенко и Зеленский не встречались лично

Экс-президент Петр Порошенко не встречался с нынешним главой государства Владимиром Зеленским после его победы на выборах.

Об этом он сказал в интервью Главкому.

«Несколько раз говорил по телефону. Отметил, если ему нужен мой опыт в вопросах, связанных с продвижением Украины в Евросоюз и НАТО, готов ему в этом помогать», — рассказал Порошенко.

Он подчеркнул, что не видит проблем в том, что так и не встретился лично с Зеленским.

«Все, что я мог сделать для того, чтобы организовать цивилизованную передачу дел, я сделал. Были даны соответствующие распоряжения Государственному управлению делами, Госохраны, Министерству иностранных дел, Министерству обороны. Чтобы президент получил полную информацию, которая ему нужна в первые дни вступления в должность», — резюмировал экс-президент.

Напомним, 21 апреля Зеленский победил на выборах президента с результатом в 73,22% голосов. Порошенко поддержали 24,45% украинцев.

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После поражения Порошенко заявил, что поздравит своего соперника с победой. После объявления официальных результатов он позвонил Зеленскому.

Теги:   Выборы президента Владимир Зеленский Петр Порошенко

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