По оптимистичному сценарию: Климкин прогнозирует вступление Украины в ЕС ближе к 2035 году Сегодня, 14:24 Цей матеріал також доступний українською НВ Климкин предполагает, что Украина станет членом ЕС к 2035 году НВ

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что у Украины появится реальный шанс получить европейскую перспективу после 2025 года, а ближе к 2035 году стать членом ЕС.

У себя в Facebook он написал, что это станет возможным, если «настроения внутри ЕС сбалансируются, балканские страны успешно интегрируются в 2025 году, а также другие звезды и планеты станут в благоприятные евроинтеграционные позиции».



Климкин напомнил, что для вступления в Евросоюз необходимо согласие всех стран-членов.

«Поэтому до тех пор должны реально прыгнуть выше головы, чтобы изменить Украину и украинцев», — подчеркнул министр.

Потом, по его словам, начнутся предвступительные переговоры с европейской бюрократией, которая «чем дальше, тем запутаннее и сложнее».

Он добавил, что с момента подачи заявки на вступление в ЕС до момента получения членства проходило в среднем 10−12 лет, при том, что проблем с предоставлением европейской перспективы для стран-кандидатов в целом не было.

«Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: +/- 2035. При этом многие страны-члены будут максимально тщательно и даже предвзято проверять каждое наше достижение и шаг. Повторюсь: амбициозно, но реально», — пояснил Климкин.

Ранее Климкин опроверг заявления о том, что Украина может стать членом ЕС уже через пять или десять лет.