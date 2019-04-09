По-другому не умеют. Политологи комментируют скандальные борды Порошенко с Путиным Вчера, 18:16 6271 Цей матеріал також доступний українською Sapronov Yuri via Facebook Политологи не думают, что борды с Путиным будут эффективны в кампании Порошенко Sapronov Yuri via Facebook

Борды штаба действующего президента, смысл которых - противопоставить Порошенко Путину, вызвали бурную реакцию соцсетей. НВ попросил ведущих политологов прокомментировать такой ход в президентской кампании.

Жители Киева 9 апреля получили возможность лицезреть новый этап предвыборной кампании Петра Порошенко, действующего президента страны.

На улицах появились борды с изображением Порошенко и Владимира Путина, президента России. С суровыми выражениями лиц они смотрят друг на друга. Под портретами лидеров Украины и России – надпись "21 апреля – решающий выбор!".

Тем временем, в агитационных палатках Порошенко волонтеры раздают газеты с изображением Порошенко и Путина на обложке. В газетной версии лозунг немного переформулирован: "21 апреля - выбирай!".

Такой ход команды Порошенко вызвал бурную реакцию социальных сетей.

Так, Анатолий Гриценко, один из участников первого тура выборов, прокомментировал борды: "Такой рекламой и газетами, которые раздают штабы Порошенко, страну сознательно делят пополам. В 2004-м это делали российские технологи в штабе Януковича. Сейчас это делает действующий гарант - гарант целостности и единства Украины? Также это прямое и беспочвенное оскорбление и неуважением к 85% людей, которые в первом туре отдали голоса за других кандидатов".

Возмущен и народный депутат Мустафа Найем: "Труханов, Кернес, Медведчук, Бойко, Ставицкий, которых вы лично крышевали и крышуете - это герои национально-патриотического движения?! Мне не нравится Владимир Зеленский, он темнит в этом вопросе, и я его не понимаю. Но, если я не хочу поддерживать ваше воровство, лицемерие и обман - я тоже Путин? Вы серьезно?! А 60% военнослужащих, которые не поддержали вас на фронте - это Путин? Или в стране воюет только Петр Порошенко и уколовы-бирюковы-пашинские?!".

Изображение Путина на плакатах еще и противоречит законодательству Украины. Согласно статье 8, пункта 1 закона Про рекламу, в рекламе запрещается использовать изображения физических лиц без их письменного согласия.

Кроме того, согласно статье 64 закона Про выборы президента Украины, в предвыборной агитации запрещается участие иностранных граждан.

Сам Порошенко на своей официальной странице в Fаcebook объяснил это так: "У Путина, естественно, согласия не спрашивали. И это естественно. Удивляет другое - количество украинских экспертов и политиков, которые выступили в защиту ущемленных прав Путина. Среди них, к сожалению, и официальные представители кандидата Зеленского... Сюжет борда не означает, будто в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина. Категорически нет. Но мы твердо убеждены, что Путин мечтает о слабом, неподготовленном президенте, что позволит Кремлю взять Украину под контроль".

Анатолий Октисюк, политический аналитик экспертного центра Дом демократии, считает такую стратегию изначально неправильной. "Получается, Порошенко минимум половину страны считает сторонниками Путина, - говорит он. - Его кампания построена на расколе".

"Я понимаю "порохоботов", которые считают, что Порошенко меньшее зло и что он противостоит российской агрессии, но я понимаю и избирателя Зеленского, который считает, что Порошенко - это консервация постсовка, это Свинарчуки [фигуранты коррупционного скандала вокруг Укроборонпрома]", - комментирует Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Борды приведут к тому, что те, кто проголосовал за Зеленского в первом туре, захотят довести дело до конца

Эксперт считает, что кампания с бордами не поможет Порошенко догнать Зеленского в электоральном плане. "Обе стороны не слышат друг друга, - говорит Кулик. - Борды приведут к тому, что те, кто проголосовал за Зеленского в первом туре, захотят довести дело до конца".



В свою очередь, Юрий Бирюков, советник министра обороны и владелец пропрезидентской странички в Facebook с более 150 тыс. подписчиков, подчеркивает: "Ядерные сторонники Порошенко в подавляющей массе как раз и идентифицируют главную угрозу стране не в Зеленском, а в Путине".

Если бы во второй тур вместо Зеленского вышла Юлия Тимошенко или Гриценко, Порошенко точно так же противопоставлял бы себя Путину, считает политолог Октисюк.

"Мы видим изначальную заготовку штаба Порошенко, они не умеют по другому", - подчеркивает эксперт.

На вопрос о том, почему искренние сторонники Порошенко все дискуссии о политике сводят к противостоянию с Россией и не замечают внутренних проблем страны, Кулик из Центра исследований проблем гражданского общества говорит: "Они считают, что история требует от них проголосовать за Порошенко, иначе Путин возьмет Украину под свой контроль".

Политтехнологи Порошенко не смогли придумать никаких новых месседжей, потому что единственным объединяющим тезисом для электората действующего президента является тезис о необходимости бороться с происками Путина и его агентов, считает политолог. "Эти борды - это последняя фаза кампании Порошенко, но они уже как мертвому припарки", - резюмирует Кулик.

Тем временем, под офисом штаба Зеленского неподалеку от станции метро Выдубичи проходит акция протеста. "Напоминает митинг [лидера партии За життя Вадима] Рабиновича под Национальным банком", - делится своими впечатлениями о митинге Кулик.

Иван Верстюк, Роман Фещенко, НВ