По делу Поклонской будет проведено заочное расследование

Апелляционный суд города Киева разрешил Генеральной прокуратуре специальное расследование по делу депутата Государственной думы России, бывшего "прокурора" аннексированного Крыма Натальи Поклонской. Об этом информирует пресс-служба Апелляционного суда.

«28 февраля 2018 года судья судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева отказал в открытии апелляционного производства по апелляционной жалобе стороны защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 сентября 2017 года», – говорится на сайте учреждения.

Данным постановлением суд также удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины по проведению заочного досудебного расследования в отношении Натальи Поклонской.

Бывший «прокурор» Крыма подозревается в ряде преступлений. Среди них: создание преступной организации, действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также государственная измена.