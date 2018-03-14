По-человечески: Порошенко поднял уроненную воином почетного караула шапку - видео

В среду, 14 марта, во время встречи президента Украины Петра Порошенко со своим австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом в Киеве с одним из военнослужащих почетного караула произошел конфуз.

Во время торжественной церемонии с бойца случайно слетела шапка, которую тот, согласно протоколу, не мог поднять.

В свою очередь Порошенко решил это сделать за него.

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"Военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле. Президент помог воину почетного караула. Очень по-человечески", - прокомментировал инцидент пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Ранее сообщалось, что одному из солдат почетного караула стало плохо во время церемонии памяти жертв Голодомора.

НВ