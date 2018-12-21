Плохая организация питания: Полторак уволил двух чиновников Военно-морских сил Сегодня, 11:55 159 Цей матеріал також доступний українською Полторак также проинспектировал строительство новых объектов военной инфраструктуры Фото: Минобороны

Во время рабочей поездки в Одесскую область министр обороны Степан Полторак привлек к дисциплинарной ответственности чиновников, отвечающих за логистику и тыл Военно-морских сил Украины.

Об этом заявили в пресс-службе Минобороны.

Как сообщается, после изучения докладов Полторак признал организацию питания личного состава Одесского гарнизона неудовлетворительной.

В связи с этим он снял с должности начальника тыла ВМС капитана 1-го ранга Александра Андруха и уволил с военной службы начальника продслужбы бригады морской пехоты капитана Валерия Александрова.

Кроме того, министр потребовал разорвать договора с фирмами, которые срывают сроки сдачи в эксплуатацию объектов военной инфраструктуры в населенном пункте Дачное-2, а также штаба ВМС в Одессе.

"Срывы сроков строительства мы не можем допустить. Поэтому договоры с недобросовестными фирмами, которые не выполняют свои обещания, должны быть разорваны. Кроме того, мы не будем рассматривать их предложения при реализации будущих проектов", - отметил Полторак.