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Плохая организация питания: Полторак уволил двух чиновников Военно-морских сил

Сегодня, 11:55
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Полторак также проинспектировал строительство новых объектов военной инфраструктуры

Фото: Минобороны

Во время рабочей поездки в Одесскую область министр обороны Степан Полторак привлек к дисциплинарной ответственности чиновников, отвечающих за логистику и тыл Военно-морских сил Украины.

Об этом заявили в пресс-службе Минобороны.

Как сообщается, после изучения докладов Полторак признал организацию питания личного состава Одесского гарнизона неудовлетворительной.

В связи с этим он снял с должности начальника тыла ВМС капитана 1-го ранга Александра Андруха и уволил с военной службы начальника продслужбы бригады морской пехоты капитана Валерия Александрова.

Кроме того, министр потребовал разорвать договора с фирмами, которые срывают сроки сдачи в эксплуатацию объектов военной инфраструктуры в населенном пункте Дачное-2, а также штаба ВМС в Одессе.

"Срывы сроков строительства мы не можем допустить. Поэтому договоры с недобросовестными фирмами, которые не выполняют свои обещания, должны быть разорваны. Кроме того, мы не будем рассматривать их предложения при реализации будущих проектов", - отметил Полторак.

Теги:   Степан Полторак ВМС Украины Увольнение Строительство Минобороны Украины

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