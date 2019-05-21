Плохой знак. Парубий обвинил Зеленского в грубом нарушении Конституции Вчера, 20:54 4579 Цей матеріал також доступний українською Alexandr Senko via Facebook Парубий не стал уточнять в чем именно состоит «грубое нарушение Конституции» Alexandr Senko via Facebook

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обвинил президента Владимира Зеленского в грубом нарушении Конституции Украины.

«Печально и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность на должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак», — заявил Парубий на своей странице в Facebook.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что большинство участников консультаций с Зеленским 21 мая зафиксировали для протокола позицию, что роспуск Верховной Рады и объявление внеочередных выборов будет нарушением Конституции.

20 мая во время своей речи по случаю инаугурации Владимир Зеленский объявил, что распускает Верховную Раду. Перед этим он дал парламенту два месяца, чтобы принять ряд важных законов, в частности изменения в Избирательный кодекс относительно открытых списков.

21 мая президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.