«Пленки Медведчука»: Верховный суд закрыл дело по иску Порошенко к Зеленскому

12 сентября, 21:37
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Петр Порошенко (Фото:Петро Порошенко/Facebook)

Петр Порошенко (Фото:Петро Порошенко/Facebook)

Верховный Суд закрыл производство по иску пятого президента Петра Порошенко к президенту Владимиру Зеленскому, который касался комментариев главы государства в отношении «пленок Медведчука».

Как сообщает пресс-служба ВС в Facebook в понедельник, 12 сентября, защита Порошенко просила суд «признать незаконной бездеятельность [Зеленского] из-за непубликации публичной информации, представляющей общественный интерес».

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В иске было сказано, что в интервью от 24 июня 2021 года Зеленский говорил, что у него есть данные о том, что «с террористами, сепаратистами Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом», «вероятно, вместе с бывшим президентом они это делали и зарабатывали». Порошенко требовал заставить Зеленского опубликовать информацию, о наличии которой он заявлял.

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«Заслушав объяснения сторон, изучив доказательства и рассмотрев дополнительные пояснения, КАС ВС принял решение о закрытии производства по делу», — сказано в сообщении.

Как пишет Liga.net, адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что защита пятого президента будет обжаловать решение через Большую Палату ВС.

В 2021 году журналисты Bihus.Info опубликовали записи разговоров народного депутата от уже запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука, на которых фигурировал в том числе Петр Порошенко. Записи касались поставок угля от боевиков «Л/ДНР», возвращения контроля над украинской частью нефтепродуктопровода Самара — Западное направление и обмене пленными с РФ.

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В Евросолидарности заявляли, что расследования по «пленкам Бигуса» — заказные, а их бенефициар — Офис президента, который «пытается навязать обществу мнение о якобы связи Медведчука с Порошенко». В политсиле говорили, что Порошенко не обсуждал с Медведчуком никаких тем, кроме освобождения пленных.

В Офисе президента называли «странным и абсурдным» иск Порошенко с требованием опубликовать оригиналы «пленок Бигуса» и заявляли, что обвинять Офис президента в модерации записей «абсолютно бессмысленно», ведь «те же журналисты-расследователи, которые занимались исследованием и публикацией записей разговоров Медведчука, неоднократно били своими материалами и по действующей власти».

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Петр Порошенко Верховный суд Украины Виктор Медведчук Иск Владимир Зеленский

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