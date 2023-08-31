«Безнадежные у них планы». Зеленский рассказал об отчетах разведки по действиям оккупантов 31 августа, 22:26 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 31 августа, сообщил, что заслушал отчеты украинской разведки о планах российских оккупантов.

«Были отчеты разведки — ГУР и внешней разведки — о планах оккупантов. Безнадежные у них планы», — сказал он во время вечернего видеообращения.

Также президент отметил, что во время встречи с военными и чиновниками обсуждал фронт и наступательные действия ВСУ.

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«Результаты нашего оружия — нового украинского оружия — 700 километров. Задача — больше», — отмечал президент.

Ранее Зеленский сообщал, что случаи «бавовны» на территории России дают украинцам ощущение справедливости.