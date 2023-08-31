«Безнадежные у них планы». Зеленский рассказал об отчетах разведки по действиям оккупантов

31 августа, 22:26
Поделиться:
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 31 августа, сообщил, что заслушал отчеты украинской разведки о планах российских оккупантов.

«Были отчеты разведки — ГУР и внешней разведки — о планах оккупантов. Безнадежные у них планы», — сказал он во время вечернего видеообращения.

Также президент отметил, что во время встречи с военными и чиновниками обсуждал фронт и наступательные действия ВСУ.

Видео дня

Читайте также:
Николай Сунгуровский
Николай Сунгуровский
Путин повышает ставки. Коварный план Кремля по зерновой сделке — что будет дальше

«Результаты нашего оружия — нового украинского оружия — 700 километров. Задача — больше», — отмечал президент.

Ранее Зеленский сообщал, что случаи «бавовны» на территории России дают украинцам ощущение справедливости.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Разведка Владимир Зеленский ГУР Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X