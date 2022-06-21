Все постсоветские страны находятся под угрозой атаки РФ — Зеленский 21 июня, 18:55 Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Россия претендует на территорию всех бывших республик СССР, убежден президент Украины Владимир Зеленский.

Во время брифинга по итогам встречи с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем президент сказал, что это данные не только украинской разведки и западных партнеров. Зеленский подчеркнул, что о планах РФ можно сделать выводы из публичных заявлений представителей Кремля.

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«Мы уверены, что РФ не остановится на нашей территории, на территории Украины, потому что она видит всю бывшую территорию Советского Союза как свою, как территорию РФ», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил: если Украина не выдержит давления РФ, Кремль начнет претендовать и на территории других стран.

«Другие наши соседи и другие бывшие советские республики могут быть под угрозой атаки со стороны РФ», — сказал президент, уточнив, что под угрозой не только страны Балтии, но и Польше, и Молдова.

Ранее Зеленский во время обращения к парламенту Чехии заявил, что вторжение России в Украину было только первым шагом, который необходим руководству Кремля, чтобы открыть путь к завоеванию других народов.

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