Подоляк назвал планы России аннексировать новые украинские территории «кремлевским фрик-шоу»

29 сентября, 19:09
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Михаил Подоляк (Фото:ОП)

Михаил Подоляк (Фото:ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал «церемонию вхождения» временно оккупированных украинских территорий в состав РФ «кремлевским фрик-шоу», которое не имеет никакого юридического смысла.

«Кремлевское фрик-шоу». Анонсированная «церемония вхождения» не имеет никакого юридического смысла", — написал он в Twitter.

Он подчеркнул, что субъекты, которых не существует, не могут войти в страну, которая «мобилизовано распадается».

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«Не тратьте времени на виртуальную ru-адженду. Реальная жизнь будет интереснее: контрнаступление, деоккупация, трибунал», — пишет он.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1575505721952567296

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль 30 сентября объявит о новой аннексии оккупированных украинских территорий.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

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Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

На следующий день марионетки Кремля обратились к российскому диктатору Владимиру Путину «с просьбой рассмотреть» «присоединение» захваченных территорий Украины к России.

https://www.youtube.com/embed/fJzpXW92Ho8
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Офис президента Украины Михаил Подоляк

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