«Полная чушь». Данилов опроверг информацию Politico о «плане» на случай гибели Зеленского 1 августа, 20:11 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов опроверг информацию издания Politico о плане на случай гибели президента Владимира Зеленского.

Politico писало, что в случае гибели Зеленского в состав «управляющего совета», скорее всего, войдут глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников. Главнокомандующим ВСУ останется Валерий Залужный.



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В эфире телемарафона во вторник, 1 августа, Данилов назвал статью Politico «вбросом» и «полной чушью». По его словам, журналисты «вообще не понимают, о чем идет речь», а информация в материале некорректная и никаких подобных планов нет.

«У нас есть Конституция, есть законы, мы знаем, как надо делать. Но [зачем] делать такие информационные вбросы, как делают некоторые представители нашей страны, предоставляя абсолютно невалидированную информацию, это вопрос», — сказал он.

Секретарь СНБО добавил, что страна-агрессор Россия в последнее время активизировала информационные атаки и сейчас использует для своих целях западные СМИ.

В январе 2023 года Independent сообщало, что с начала полномасштабного вторжения России на президента Владимира Зеленского было более 12 попыток покушения.

Ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказывал УП, что в начале полномасштабного вторжения они с президентом договорились не пересекаться в одном месте, чтобы избежать убийства сразу двух руководителей страны — поскольку «должность председателя Верховной Рады находится в подчинении и заменяема с должностью президента».