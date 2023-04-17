Россия не может победить военным путем, поэтому у них сейчас другой план — Данилов

17 апреля, 22:02
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Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что страна-агрессор РФ понимает, что она не может победить военным путем, поэтому она планирует внутренне дестабилизировать Украину.

«Россия понимает, что она не может нас побороть военным путем, у них сейчас другой план. У них сейчас план внутренней дестабилизации. Я об этом уже неоднократно отмечал — вопрос внутренней дестабилизации для них сейчас в приоритете», — сказал Данилов в интервью ТСН.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что именно на дестабилизации ситуации в Украине россияне могут поставить ставку, поскольку они профессиональные люди в этом вопросе, они уже неоднократно в этом принимали участие.

По словам Данилова, вопрос внутренней дестабилизации — это единственный, что может их выводить из того тупика, в котором оккупанты оказались.

«Для того, чтобы в нашем обществе началось разлад, должны быть запущены какие-то проекты, если они уже не запущены, чтобы все это максимально активизировать именно на период мая месяца, может это будет в начале лета. Но еще раз подчеркиваю — это задача РФ, потому что на поле боя так называемая „вторая армия мира“ получит фиаско», — отметил он.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   СНБО Российская агрессия Алексей Данилов

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