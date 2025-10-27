Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли примет план прекращения огня , предложенный «Коалицией решительных». По его словам, документ подготовят за 7−10 дней.

Президент рассказал в интервью Axios, что план должен быть коротким, без мелких деталей.

«Несколько коротких пунктов. Например, план о прекращении огня. Мы решили, что будем работать над этим в течение следующей недели или десяти дней», — сказал глава государства.

