План прекращения огня подготовят через 7−10 дней, но Путин вряд ли его примет — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке плана прекращения огня (Фото: REUTERS/Alina Smutko)
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли примет план прекращения огня, предложенный «Коалицией решительных». По его словам, документ подготовят за 7−10 дней.
Президент рассказал в интервью Axios, что план должен быть коротким, без мелких деталей.
«Несколько коротких пунктов. Например, план о прекращении огня. Мы решили, что будем работать над этим в течение следующей недели или десяти дней», — сказал глава государства.
Новость дополняется