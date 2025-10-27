План прекращения огня подготовят через 7−10 дней, но Путин вряд ли его примет — Зеленский

27 октября, 12:34
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке плана прекращения огня (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли примет план прекращения огня, предложенный «Коалицией решительных». По его словам, документ подготовят за 7−10 дней.

Президент рассказал в интервью Axios, что план должен быть коротким, без мелких деталей.

«Несколько коротких пунктов. Например, план о прекращении огня. Мы решили, что будем работать над этим в течение следующей недели или десяти дней», — сказал глава государства.

Редактор: Виктория Горевая
