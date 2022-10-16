План по демонтажу «путинского авторитаризма» в самом разгаре — Подоляк
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что последние события в России свидетельствуют о процессе распада режима российского диктатора Владимира Путина.
Об этом он написал в Twitter.
По словам советника главы ОП, к распаду «путинского авторитаризма» ведут:
- тотальная мобилизационная зачистка улиц городов;
- быстрая подготовка бомбоубежищ в Москве;
- самострелы мобилизованных в Белгороде;
- аресты генералов и конфликт в близком окружении.
« Гениальный трехдневный „стратег“», — подытожил Подоляк.