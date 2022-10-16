План по демонтажу «путинского авторитаризма» в самом разгаре — Подоляк 16 октября, 12:08 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что последние события в России свидетельствуют о процессе распада режима российского диктатора Владимира Путина.

Об этом он написал в Twitter.

По словам советника главы ОП, к распаду «путинского авторитаризма» ведут:

тотальная мобилизационная зачистка улиц городов;

быстрая подготовка бомбоубежищ в Москве;

самострелы мобилизованных в Белгороде;

аресты генералов и конфликт в близком окружении.

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« Гениальный трехдневный „стратег“», — подытожил Подоляк.