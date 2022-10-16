План по демонтажу «путинского авторитаризма» в самом разгаре — Подоляк

16 октября, 12:08
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что последние события в России свидетельствуют о процессе распада режима российского диктатора Владимира Путина.

Об этом он написал в Twitter.

По словам советника главы ОП, к распаду «путинского авторитаризма» ведут:

  • тотальная мобилизационная зачистка улиц городов;
  • быстрая подготовка бомбоубежищ в Москве;
  • самострелы мобилизованных в Белгороде;
  • аресты генералов и конфликт в близком окружении.

Видео дня

« Гениальный трехдневный „стратег“», — подытожил Подоляк.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1581548700370771968
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Владимир Путин Михаил Подоляк Война России против Украины

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