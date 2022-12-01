За письмами с взрывчаткой в Испании стоит Россия, которая использует террористические средства — Резников 1 декабря, 21:03 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что за взрывом в украинском посольстве в Испании стоит страна-агрессор Россия.

Во время брифинга в четверг, 1 декабря, глава Минобороны отметил, что россияне «используют террористические средства, чтобы навести террор».



"…Мир начинает признавать, что это [Россия] - государство-террорист. А террор не знает границ. Сегодня госпожа министр [обороны Испании Маргарита Роблес] рассказала о взрывных письмах, которые уже получают в Испании — они используют террористические средства, чтобы навести террор. Они пытаются прекратить водоснабжение в Украине, электрику, чтобы мы были в холоде и во тьме. Это означает, что это вызов для всего мира", — подчеркнул он.

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Коллега Резникова Маргарита Роблес подчеркнула, что ни взрывчатка, ни другие насильственные действия не заставят Испанию и другие демократические государства отказаться от поддержки Украины.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что уже три украинских посольства получили письма с угрозами. Конверты в момент получения был пропитаны «красной жидкостью».

Взрыв в посольстве Украины в Мадриде произошел в среду, 30 ноября. Украинский посол в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, которая была адресована ему, пострадал человек.

Глава МИД Украины поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.

Еще несколько посылок со взрывными устройствами в Испании были отправлены в несколько испанских ведомств и оборонную компанию.