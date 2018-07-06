"Пи****с" и "ахметовский клоун": нардепы Ляшко и Лещенко в Раде обменялись оскорблениями - видео

Причина перепалки между Ляшко и Лещенко не известна

В пятницу, 6 июля, в зале Верховной Рады между народными депутатами Олегом Ляшко и Сергеем Лещенко произошла словестная перепалка.

Как видно на видео из парламентского зала заседаний, лидер Радикальной партии по какой-то причине назвал своего коллегу из БПП "пи*****ом" (оскорбление, имеющее гомосексуальную подоплеку).

В свою очередь Лещенко в ответ на это обозвал Ляшко "ахметовским клоуном", намекая на то, что лидер Радикальной партии работает в команде предпринимателя Рината Ахметова.

При этом, с чего именно началась перепалки между депутатами, не известно.

Стоит отметить, что Ляшко ранее уже неоднократно оказывался в центре скандалов в Верховной Раде.

В частности, он участвовал в потасовках с депутатом Оппоблока Юрием Бойко, членом Самопомочи Егором Соболевым, а также внефракционным Александром Шевченко.

В свою очередь Лещенко однажды подрался в парламенте с нардепом Иваном Мельничуком.