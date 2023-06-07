Подрыв Каховской ГЭС: Эрдоган предлагает Зеленскому создать комиссию с участием Украины, РФ, ООН и Турции 7 июня, 15:31 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office / Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать комиссию с участием экспертов из Украины, РФ, ООН и международного сообщества, включая Турцию, для расследования подрыва Каховской ГЭС.

Об этом шла речь во время телефонного разговора лидеров двух государств в среду, 7 июня, сообщает CNN Turk со ссылкой на канцелярию Эрдогана.



Эрдоган заявил, что Турция готова сделать «все возможное в этом отношении» и предложил придерживаться формата переговоров, «как в зерновом коридоре».

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Он подчеркнул, что невозможно будет предотвратить человеческие потери, которые происходят ежедневно, но Турция решительно будет продолжать свои усилия для установления справедливого мира.



Зеленский также подытожил результаты телефонного разговора с Эрдоганом. Он рассказал о гуманитарных и экологических последствиях российского теракта на Каховской ГЭС и о рисках, которые разрушение дамбы несет для ЗАЭС. Он передал Эрдогану список насущных потребностей Украины для ликвидации бедствия.

«Голос Турции важен, когда речь идет о выводе оккупационных войск с украинской территории. А также о возвращении наших незаконно заключенных, в частности крымских татар, и продолжении и расширении зерновой инициативы», — заявил Зеленский.



Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.



Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

В Минэкономики оценили масштабы разрушения и заявили, что на строительство новой ГЭС может потребоваться около 1 млрд долл и минимум пять лет.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.