Пиар политиканов. Вице-премьер осудила "раздор и близорукость" нардепов во время голосования за введение военного положения

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе негативно отозвалась о поведении народных депутатов Украины во время голосования за введение военного положения 26 ноября, назвав происходившее во время внеочередного заседания Верховной Рады "раздором и близорукостью".

"Давно у меня не было такого ощущения раздора, близорукости и мышления исключительно избирательной дистанцией от большинства лидеров тех политических сил, которые выступали там", - отметила она в эфире Радио НВ.

Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что во время заседания Рады звучали "недопустимые оскорбления", а объятия после положительного результата голосования были "очень наигранными".

"Мне очень обидно, потому что каждая фракция, в частности, фракция Батькивщина и фракция Радикальной партии, максимально использовала всю эту дискуссию исключительно для своего политического пиара, и это недопустимо", - сказала она.

Вице-премьер также выразила сожаление, что заседание не было проведено в закрытом формате, который "мог бы снизить градус политиканства".

Напомним, 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Данное решение было принято в связи с действиями России вблизи Керченского пролива 25 ноября, когда пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

27 ноября над моряками начался суд для избрания меры пресечения. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". В то же время официальный Киев считает их военнопленными.