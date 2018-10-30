Певица Анастасия Приходько решила уйти в политику

Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что приняла решение покинуть сцену и реализовать себя в политической сфере.
"Уважаемые друзья! Несколько недель назад я сказала, что покидаю большую сцену. Это было обдуманное решение, которое далось мне нелегко. Последние годы, после многочисленных посещений прифронтовой зоны и общения с нашими героями я поняла, что мое призвание помогать этим людям всем, чем я могу. Помогать не только своим творчеством, но реальными делами", - заявила Приходько.
Она отметила, что приняла решение присоединиться к политической партии Батькивщина, лидером которой является Юлия Тимошенко.
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