30 октября 2018, вторник

Певица Анастасия Приходько решила уйти в политику

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Приходько заявила, что в политике она сможет больше помогать украинской армии
Фото: Анастасия Приходько via Facebook

Приходько заявила, что в политике она сможет больше помогать украинской армии

Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что приняла решение покинуть сцену и реализовать себя в политической сфере.

"Уважаемые друзья! Несколько недель назад я сказала, что покидаю большую сцену. Это было обдуманное решение, которое далось мне нелегко. Последние годы, после многочисленных посещений прифронтовой зоны и общения с нашими героями я поняла, что мое призвание помогать этим людям всем, чем я могу. Помогать не только своим творчеством, но реальными делами", - заявила Приходько.

Она отметила, что приняла решение присоединиться к политической партии Батькивщина, лидером которой является Юлия Тимошенко.

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