Коммунист Симоненко бежал в РФ в сопровождении российского спецназа во время оккупации Киевской области — СБУ 11 августа, 10:39 Экс-нардепу и бывшему лидеру коммунистов Петру Симоненко сообщили о подозрении по двум статьям (Фото:Chuprina Vadim/Wikimedia)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему нардепу и лидеру коммунистов Петру Симоненко. Во время оккупации Киевской области российский спецназ помог ему бежать в РФ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Симоненко, который поддерживает российскую агрессию, обратился к высшему военно-политическому руководству страны-агрессора касательно его «эвакуации».

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Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного поселка Березовка Макаровского района Киевской области, Кремль распорядился отправить туда отряд спецназа РФ.

По прибытии российских оккупантов экс-нардеп лично их встречал, а затем расквартировал в собственном доме.

С 4 по 8 марта прошлого года оккупационное спецподразделение «сопровождало» коммуниста и его близких через блокпосты россиян на территорию Беларуси.

Оттуда он переехал в Россию, где был назначен заместителем главы Центрального комитета международного коммунистического объединения «Союз коммунистических партий — коммунистической партии советского союза».

В спецслужбе уточнили, что это прокремлевская организация, которая подконтрольна российской компартии во главе с ее лидером — депутатом госдумы РФ Геннадием Зюгановым.

Именно по его указанию Симоненко начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики Москвы до начала большой войны против Украины.

В октябре 2022 года экс-нардеп принял участие в так называемой 22-й Международной встрече коммунистических и рабочих партий, которая проходила в Гаване на Кубе.

Во время своего выступления на форуме Симоненко пытался легитимизировать захват части территории Украины и деятельность «Л/ДНР».

21 — 22 апреля 2023 года коммунист принял участие в съезде «антифашистского форума», который прошел в Минске. Там он высказывался за продолжение войны РФ против Украины и оправдывал кремлевские нарративы по возможному применению тактического ядерного оружия.

Симоненко сообщили о подозрении по двум статьям:

ч. 3 ст. 109 ( публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти с использованием средств массовой информации);

публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти с использованием средств массовой информации); ч. 3 ст. 436−2 ( оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии РФ против Украины как внутреннего гражданского конфликта с использованием средств массовой информации;).

Решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.

В марте прошлого года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией, во время военного положения. 3 мая Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий на территории Украины.

Через несколько месяцев восьмой апелляционный административный суд окончательно запретил деятельность Коммунистической партии Украины.