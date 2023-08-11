Коммунист Симоненко бежал в РФ в сопровождении российского спецназа во время оккупации Киевской области — СБУ
Экс-нардепу и бывшему лидеру коммунистов Петру Симоненко сообщили о подозрении по двум статьям (Фото:Chuprina Vadim/Wikimedia)
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему нардепу и лидеру коммунистов Петру Симоненко. Во время оккупации Киевской области российский спецназ помог ему бежать в РФ.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Симоненко, который поддерживает российскую агрессию, обратился к высшему военно-политическому руководству страны-агрессора касательно его «эвакуации».
Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного поселка Березовка Макаровского района Киевской области, Кремль распорядился отправить туда отряд спецназа РФ.
По прибытии российских оккупантов экс-нардеп лично их встречал, а затем расквартировал в собственном доме.
С 4 по 8 марта прошлого года оккупационное спецподразделение «сопровождало» коммуниста и его близких через блокпосты россиян на территорию Беларуси.
Оттуда он переехал в Россию, где был назначен заместителем главы Центрального комитета международного коммунистического объединения «Союз коммунистических партий — коммунистической партии советского союза».
В спецслужбе уточнили, что это прокремлевская организация, которая подконтрольна российской компартии во главе с ее лидером — депутатом госдумы РФ Геннадием Зюгановым.
Именно по его указанию Симоненко начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики Москвы до начала большой войны против Украины.
В октябре 2022 года экс-нардеп принял участие в так называемой 22-й Международной встрече коммунистических и рабочих партий, которая проходила в Гаване на Кубе.
Во время своего выступления на форуме Симоненко пытался легитимизировать захват части территории Украины и деятельность «Л/ДНР».
21 — 22 апреля 2023 года коммунист принял участие в съезде «антифашистского форума», который прошел в Минске. Там он высказывался за продолжение войны РФ против Украины и оправдывал кремлевские нарративы по возможному применению тактического ядерного оружия.
Симоненко сообщили о подозрении по двум статьям:
- ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти с использованием средств массовой информации);
- ч. 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии РФ против Украины как внутреннего гражданского конфликта с использованием средств массовой информации;).
Решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.
В марте прошлого года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией, во время военного положения. 3 мая Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий на территории Украины.
Через несколько месяцев восьмой апелляционный административный суд окончательно запретил деятельность Коммунистической партии Украины.