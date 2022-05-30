С третьей попытки. Порошенко таки выпустили за границу 30 мая, 11:37 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко отправился в Роттердам на саммит Европейской народной партии (Фото:Петр Порошенко/Facebook)

В понедельник, 30 мая, экс-президент Петр Порошенко выехал из страны на саммит Европейской народной партии в Роттердам.

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Об этом рассказал у себя в Facebook его политический соратник Владимир Арьев.

Ранее Порошенко обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором пожаловался на препятствия, с которыми столкнулся во время попытки отправиться на заседание парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе.

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После этого ему с третьей попытки все же удалось пересечь госграницу с Польшей.

Поздно ночью 27 мая стало известно, что Порошенко не пропустили через государственную границу на Львовщине. В Евросолидарности сообщили, что он входит в парламентскую делегацию, которая должна посетить заседание ПА НАТО в Вильнюсе, и назвали непропуск своего лидера через границу «позорной историей по заказу действующей власти».

Основанием отказа в выезде Порошенко пограничники назвали проблему подтверждения действительности разрешительного документа. Во время прохождения паспортного контроля нардеп предоставил копию распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке постоянной делегации ВРУ в Парламентскую ассамблею НАТО и работника аппарата ВРУ в Литовскую Республику для участия в весенней сессии ПА НАТО. В ходе проверки этого документа оказалось невозможно установить его действительность: не считывался QR-код.

Сопредседатель фракции Европейская солидарность в Верховной Раде Ирина Геращенко подтвердила, что документ, выдан главой ВР, не считывается. Она сообщила, что позвонила по этому поводу Стефанчуку, и тот заявил, что выданный документ до сих пор действует. Геращенко предположила, что документ может быть кем поврежден, и заявила, что «эта история очень плохо пахнет».

На следующий день Петру Порошенко во второй раз отказали в пересечении государственной границы Украины с Польшей — якобы из-за проблем с QR-кодом.

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