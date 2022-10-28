Экс-главу Госпогранслужбы Украины подозревают в злоупотреблении властью, ущерб оценивают в более чем 10 млн гривен 28 октября, 18:44 Застройщик предложил экс-главе Госпогранслужбы схему замены квартир на более дешевые, чем предполагалось изначально (Фото:НАБУ)

НАБУ и САП сообщило о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением экс-главе Госпогранслужбы Украины по делу о махинациях с недвижимостью. По данным Интерфакс-Украина, речь идет о Петре Цигикале.

В пресс-службе НАБУ рассказали, что подозреваемыми по делу также проходят начальник первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ и директор частной компании-застройщика.

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В результате их действий нанесен ущерб государству на более чем в 10,68 млн грн. Действия всех лиц квалифицировали по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, частная компания должна была построить и передать в первом полугодии 2019 года 66 квартир в центре Львова для последующего заселения украинских пограничников и их семей.

Вместо этого ведомство получило 53 квартиры в пригороде Львова, общая стоимость которых, по результатам экспертизы, на 10,68 млн грн дешевле недвижимости в самом областном центре.

Несмотря на заключенные договора з Госпогранслужбой, компания-застройщица продала посторонним покупателям квартиры во Львове, которые фактически были предназначены для пограничников.

Главе ГПСУ предложили схему «замены», он принял предложение.

В НАБУ подчеркнули, что у следствия есть доказательства сговора должностных лиц с директором компании-застройщика.

Правоохранители не назвали имя экс-главы украинского пограничного ведомства. В то же время, по данным Интерфакс-Украина, речь идет о Петре Цигикале. Он возглавлял Госпогранслужбу с июля 2017 года по май 2019 года. Другие фигуранты дела — Бигун О.М. и Романенко О.В.