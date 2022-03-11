«Так мы сможем победить Путина»: Порошенко заявил, что твердо поддерживает Зеленского — видео

11 марта, 12:54
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Петр Порошенко подчеркнул, что украинцы объединились ради защиты страны (Фото:Петр Порошенко/Facebook)

Петр Порошенко подчеркнул, что украинцы объединились ради защиты страны (Фото:Петр Порошенко/Facebook)

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что твердо поддерживает все усилия нынешнего главы государства Владимира Зеленского по противодействию вторжению ВС РФ.

Об этом он сказал в пятницу, 11 марта, в комментарии западным СМИ.

«У нас больше нет власти и оппозиции, мы все сейчас объединены, и все мы защищаем свой народ. Мы поддерживаем все дипломатические усилия, и сейчас демонстрируем единство. Я твердо стою за шестого президента. Ибо только так мы можем победить Путина», — подчеркнул лидер Евросолидарности.

https://twitter.com/poroshenko/status/1502231843562827777
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Петр Порошенко Российская агрессия Владимир Зеленский Война России против Украины

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