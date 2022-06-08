Порошенко вернулся в Украину 8 июня, 16:11 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко (Фото:Петро Порошенко/Facebook)

Пятый президент, лидер Евросолидарности Петр Порошенко вернулся в Украину. Соответствующее видео в среду, 8 июня, опубликовала в Facebook нардеп от Евросолидарности София Федина.

На видео политик за рулем автомобиля, вместе с ним едут супруга Марина Порошенко и София Федина.

«12 новых машинок Mitsubishi L200. Выехали на Киев, готовиться к отправке на передовую!» — сообщила нардеп.

Видео дня

Пресс-служба политсилы в комментарии Украинской правде также подтвердила, что Порошенко уже приехал во Львов.

30 мая Петра Порошенко с третьей попытки выпустили из Украины на саммит Европейской народной партии в Роттердам.

Перед этим Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором пожаловался на препятствия, с которыми столкнулся при попытке выехать за границу в командировку.

Поздно ночью 27 мая стало известно, что Порошенко не пропустили через государственную границу во Львовской области. В Евросолидарности сообщили, что он входил в парламентскую делегацию, которая должна была посетить заседание ПА НАТО в Вильнюсе, и назвали случившееся «позорной историей по заказу действующей власти».



Основанием для отказа в выезде Порошенко пограничники назвали проблему с подтверждением действительности документа: не считывался QR-код. Во время прохождения паспортного контроля нардеп предоставил копию распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке постоянной делегации ВР на Парламентскую ассамблею НАТО.



Сопредседательница фракции Европейская солидарность в парламенте Ирина Геращенко подтвердила, что документ, выданный главой ВР, не считывается. Она сообщила, что звонила Стефанчуку, но тот заявил, что выданный документ до сих пор действует. Геращенко предположила, что документ может быть кем-то поврежден, и заявила, что «эта история очень плохо пахнет».

Во время общения с журналистами 6 июня президент Владимир Зеленский заявил, что у него нет желания и сил с кем-либо политически бороться:

«Есть конкретные шаги, о которых я могу открыто сказать: война началась, есть решение, что чиновники не выезжают из страны. Все. Я своим примером это делаю. Не потому, что я самый лучший, нет. Потому, что, если я буду выезжать, то и они имеют право. Выезжают только в том случае, когда это встречи, которые касаются только Украины. Есть три причины: санкции, финансы, оружие».



Почему Порошенко не выпустили из Украины? – Николай Давыдюк, политолог https://www.youtube.com/embed/4p8ib0v6b3Y

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