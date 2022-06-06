Порошенко еще не вернулся в Украину — УП 6 июня, 18:13 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко (Фото:Gleb Garanich / Reuters)

Пятый президент, народный депутат от Евросолидарности Петр Порошенко находится за границей, сообщает Украинская правда со ссылкой на информированные источники в политических кругах.

По информации собеседников издания, в субботу 4 июня Порошенко прибыл в Лондон, а в ночь на 6 июня — в Польшу. Заграничная командировка политика, по данным УП, продолжалась до 2 июня.



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Инфографика: Українська правда

Нардеп 6 июня написал в соцсетях, что презентовал программу экономического восстановления Украины на Европейском Финансовом Конгрессе в польском городе Сопот.

30 мая Петра Порошенко с третьей попытки выпустили из Украины на саммит Европейской народной партии в Роттердам.



Ранее Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором пожаловался на препятствия, с которыми столкнулся при попытке выехать за границу в командировку.

Поздно ночью 27 мая стало известно, что Порошенко не пропустили через государственную границу во Львовской области. В Евросолидарности сообщили, что он входил в парламентскую делегацию, которая должна была посетить заседание ПА НАТО в Вильнюсе, и назвали случившееся «позорной историей по заказу действующей власти».

Основанием отказа в выезде Порошенко пограничники назвали проблему с подтверждением действительности документа: не считывался QR-код. Во время прохождения паспортного контроля нардеп предоставил копию распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке постоянной делегации ВР на Парламентскую ассамблею НАТО.

Сопредседатель фракции Европейская солидарность в парламенте Ирина Геращенко подтвердила, что документ, выданный главой ВР, не считывается. Она сообщила, что звонила Стефанчуку, но тот заявил, что выданный документ до сих пор действует. Геращенко предположила, что документ может быть кем-то поврежден, и заявила, что «эта история очень плохо пахнет».

Почему Порошенко не выпустили из Украины? – Николай Давыдюк, политолог https://www.youtube.com/embed/4p8ib0v6b3Y

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