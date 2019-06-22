От Роттердам+ до Кузни на Рыбальском. В каких уголовных делах фигурирует Порошенко 22 июня, 08:23 4144 Цей матеріал також доступний українською @poroshenko Проиграв президентские выборы, Порошенко оказался под угрозой целого ряда уголовных производств @poroshenko

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Окончание президентского срока означает для него то, что он стал подследственным украинским правоохранительным органам, пишет журнал НВ.



НВ насчитал семь крупных производств, в которых так или иначе фигурирует пятый президент. Дела находятся в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) и Государственном бюро расследований (ГБР). Кроме того, есть еще ряд менее масштабных исков и расследований.

Фото: НВ

Роттердам+

В марте 2017 года НАБУ начало расследовать схему Роттердам+, утвержденную Нацкомиссией регулирования рынка энергетики. Схема определяла цену угля, заложенную в стоимость электроэнергии, на основании его цены в порту Роттердам с учетом доставки в Украину. Однако вопреки расчетам большая его часть поступает с шахт ДТЭК, компании богатейшего украинца Рината Ахметова. Еще в конце прошлого года экспертиза НАБУ оценила экономические потери от Роттердама+ минимум в 15 млрд грн.

«Материалов и документов в производстве очень много, но дело усложняет то, что в нем фигурирует Порошенко, допрашивать которого у нас нет полномочий», — жаловался в разговоре с НВ источник в НАБУ до проигрыша Порошенко на президентских выборах.

НАБУ в своем понимании причастности Порошенко к схеме Роттердам+ отталкивается от того, что именно он в 2015 году назначил главой Нацкомиссии регулирования рынка энергетики Дмитрия Вовка. Вовк до прихода на эту должность работал в инвесткомпании ICU, которая активно скупала евробонды ДТЭК, разбогатевшего на Роттердаме+. Именно ICU в свое время стала источником кадров для Порошенко, а адвокаты этой компании представляют сторону защиты от обвинений в коррупционной природе Роттердама+ в суде.

Коррупционные схемы по выводу денег из энергокомпаний

В основе еще двух производств в отношении действий Порошенко на рынке энергетики — показания Дмитрия Крючкова, бывшего руководителя компании Энергомережа. Оба построены на одной и той же истории, производство по которой вначале зарегистрировало НАБУ, а затем и САП.

Крючков заявил, что отдавал Порошенко и его правой руке нардепу Игорю Кононенко от 50 % до 75 % заработка на схемах по выводу денег из госкомпаний Центрэнерго и Одесский припортовый завод, а также ряда дистрибьюторов электроэнергии — Запорожьеоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Харьковоблэнерго.

По данным НАБУ, Энергомережа нанесла убытков государству на 1,4 млрд грн. Схема работала так: облэнерго с большим дисконтом уступали Энергомереже право требовать долги со своих должников, теряя реальные деньги. 25 апреля НАБУ допросило по этому делу Кононенко.

Дарья Каленюк, исполнительный директор ЦПК, не ставит под сомнение содержание производств о причастности Порошенко к злоупотреблениям на рынке энергетики, но сомневается, что расследования можно довести до суда, пока свои должности сохраняют генпрокурор Юрий Луценко и его заместитель Назар Холодницкий, возглавляющий САП.

Дела от Портнова

Сразу несколько производств подбросил пятому президенту Андрей Портнов, юрист и экс-замглавы президентской Администрации времен Виктора Януковича. Все эти дела расследует ГБР.

Самое свежее касается фальсификации документов в 2016 году о существовании парламентской коалиции в Верховной Раде. Кроме того, ГБР расследует непрозрачную продажу судостроительного завода Кузня на Рыбальском, отмывание денег при покупке телеканала Прямой и превышение полномочий при назначении членов Высшего совета правосудия.

Сам Порошенко связывает обвинения против себя с началом парламентской избирательной кампании. «Мы прогнозируем, что число таких попыток будет только расти, ведь производства не имеют никакого юридического обоснования», — заявили НВ в пресс-службе политика.

Ключевой риск расследований, инициированных Портновым, в том, что он сохранил влияние на многих украинских судей, в том числе на судей Печерского райсуда, который по своей юрисдикции рассматривает все ходатайства ГБР.

Сергей Лещенко, нардеп и один из главных критиков Порошенко, считает, что наибольшие перспективы у производства по телеканалу Прямой. По его мнению, поскольку телеканал был куплен у представителей команды Януковича, без коррупционных договоренностей там не могло обойтись.

И хотя формальным собственником Прямого является Владимир Макеенко, юрист из команды Януковича пытается доказать, что реально им владеет Порошенко. Ключевой аргумент его доказательств — то, что телеканал в своих эфирах активно раздает Порошенко комплименты.

Не менее перспективным, по оценке юристов, является расследование продажи Кузни на Рыбальском. Новости о том, что актив перешел из собственности Порошенко в собственность бизнесмена Сергея Тигипко, появились в ноябре 2018 года, и Тигипко на сегодняшний день владеет заводом, имеющим статус военного спецэкспортера, через кипрскую компанию Эвинз Лимитед. Ни он, ни Порошенко не раскрывали цену сделки, однако агентство Интерфакс-Украина на основании данных Нацкомиссии по ценным бумагам подсчитало, что цена продажи составила $300 млн.

Портнов в своем заявлении в ГБР ссылается на рейтинг самых богатых украинцев, составленный НВ и Dragon Capital: мол, на конец прошлого года состояние Тигипко составляло $223 млн, а значит, заплатить целых $300 млн за завод бизнесмен не мог.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала НВ — № 22 от 20 июня 2019 года