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СМИ узнали, почему партия Порошенко публично не критикует Вакарчука и Зеленского

Сегодня, 10:09
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СМИ узнали, почему партия Порошенко публично не критикует Вакарчука и Зеленского - фото

Европейская солидарность/Facebook

Европейская солидарность старается на допускать тактические ошибки в предвыборной кампании

В избирательном штабе партии Европейская солидарность решили публично не критиковать Владимира Зеленского и лидера партии Голос Святослава Вакарчука, пишет Украинская правда.

Издание отмечает, что политсила решила сосредоточиться на донесении до избирателей трех своих главных месседжей. Во-первых, за месяц Петру Порошенко и его партии нужно напомнить избирателям все положительные вещи, которые произошли во время его президентства. Это — безвиз, закон о языке, томос. Во-вторых, они хотят донести людям, что идут в парламент защищать достижения Порошенко и «не дать свернуть в сторону России». Третье — что команда Европейской солидарности заходит в парламент, чтобы бороться за вступление в ЕС и НАТО.

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Отмечается, что из-за боязни тактических ошибок, которые могут стоить потери нескольких важных процентов рейтинга, команда экс-президента регулярно проводит фокус-группы.

Офис Европейской солидарности тестировал восприятие избирателями Порошенко новых лиц, позиционирование партии, месседжи, цвета, брендирование, и результаты исследований серьезно удивили штаб.

Сообщается, что избиратели ЕС довольно равнодушно реагируют на появление новых людей в списке партии, а в рекламе они хотят видеть лицо Порошенко, а не кого-то нового.

Кроме того, сторонники пятого президента не хотят, чтобы он критиковал Зеленского. Электорат Порошенко ожидает, что он будет помогать новому президенту и в тяжелые минуты подставлять ему свое плечо.

«Мы оказались заложниками наших сторонников. Мы не можем критиковать Зеленского, потому что электорат этого не воспринимает. Если мы начнем его грубо „макать“, это может обернуться потерей доверия части избирателей», — объясняет один из штабистов.

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Отмечается, что до 25%, которые Порошенко получил во втором туре выборов президента, ЕС не дотягивает из-за конкуренции на электоральном поле.

В частности, на Западной Украине в партии Порошенко могут быть немалые пересечения с партией Голос, которая откусывает часть голосов сторонников пятого президента.

«Критиковать Вакарчука тоже опасно, потому что настроим его избирателей против себя вместо того, чтобы взять их под себя, когда он будет „сдуваться“. Поэтому, пока мы не трогаем Вакарчука вообще — пусть сам себя топит, ходит на эфиры и говорит больше ерунды. Мы постоим в стороне», — резюмирует один из членов штаба Европейской солидарности.

Теги:   Святослав Вакарчук Владимир Зеленский Петр Порошенко партия Европейская Солидарность

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