Порошенко назвал партию Медведчука главным оппонентом на выборах Сегодня, 12:13 Цей матеріал також доступний українською @poroshenko Петр Порошенко @poroshenko

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал партию Виктора Медведчука Оппозиционная платформа-За жизнь главным оппонентом на парламентских выборах.

Об этом Порошенко заявил в интервью изданию Главком.

«Политическую силу Бойко-Медведчука считаю нашим главным оппонентом на выборах. Они хотят стать вторыми после „Слуги народа“. Они претендуют на то, чтобы зайти в большинство и в правительство. Но пятой колонне — не место в украинской власти: Бойко и Медведчук, Мураев и Вилкул — все они должны остаться на обочине», — заявил Порошенко.

Согласно соцопросам Центра Социальный мониторинг и Украинского института социальных исследований имени Яременко, в парламент могут пройти пять партий, еще одна находится на грани прохода.

За партию Слуга народа готовы проголосовать 47,5% респондентов среди тех, кто определился, и будет голосовать за Оппозиционная платформу — За жизнь — 11%, за Батькивщину — 8,7%, за партию Порошенко Европейская солидарность — 8, 3% опрошенных, за партию Святослава Вакарчука Голос — 5,3%.

Ожидается, что внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля.