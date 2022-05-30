Порошенко написал Зеленскому открытое письмо по поводу своей поездки за рубеж 30 мая, 09:52 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко подчеркнул, что его командировка согласована с главой Верховной Рады (Фото:Евросолидарность)

Пятый президент Петр Порошенко написал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому открытое письмо по поводу своей предстоящей поездки на Конгресс и саммит Европейской народной партии в Роттердаме.

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В своем обращении он отметил, что ранее из-за «незаконных» препятствий не смог выехать из страны в составе официальной делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где «намеревался отстаивать предоставление Украине ПДЧ», выразив надежду, что «выводы сделаны» и такого больше не повторится.

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По словам Порошенко, на фоне российской агрессии «чрезвычайно важно сохранять единство и скоординированность наших усилий, избегать любых внутренних распрей и совместно работать на всех возможных международных площадках, особенно таких весомых как Европейская народная партия».

«Именно там будут формироваться решения, среди прочего, и о перспективах усиления санкционного режима против России, и о механизме послевоенного восстановления Украины, и о возможности предоставления нашему государству статуса кандидата на членство в Евросоюзе на заседании ЕС в конце июня», — заявил экс-президент.

Он также подчеркнул, что его поездка является официальной, по приглашению руководства Европейской народной партии.

«Есть оформленная командировка, подписанная председателем Верховной Рады Украины. Запланированы мои выступления на Конгрессе и саммите ЕНП, ряд встреч с руководителями ЕС, государств и правительств стран, лидерами европейских партий», — добавил он.

Поздно ночью 27 мая стало известно, что Порошенко не пропустили через государственную границу на Львовщине. В Евросолидарности сообщили, что он входит в парламентскую делегацию, которая должна посетить заседание ПА НАТО в Вильнюсе, и назвали непропуск своего лидера через границу «позорной историей по заказу действующей власти».



Основанием отказа в выезде Порошенко пограничники назвали проблему подтверждения действительности разрешительного документа. Во время прохождения паспортного контроля нардеп предоставил копию распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке постоянной делегации ВРУ в Парламентскую ассамблею НАТО и работника аппарата ВРУ в Литовскую Республику для участия в весенней сессии ПА НАТО. В ходе проверки этого документа оказалось невозможно установить его действительность: не считывался QR-код.

Сопредседатель фракции Европейская солидарность в Верховной Раде Ирина Геращенко подтвердила, что документ, выдан главой ВР, не считывается. Она сообщила, что позвонила по этому поводу Стефанчуку, и тот заявил, что выданный документ до сих пор действует. Геращенко предположила, что документ может быть кем поврежден, и заявила, что «эта история очень плохо пахнет».

На следующий день Петру Порошенко во второй раз отказали в пересечении государственной границы Украины с Польшей — якобы из-за проблем с QR-кодом.

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