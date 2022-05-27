Порошенко не выпустили за границу. В Евросолидарности говорят, он ехал в командировку

27 мая, 23:56
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Петр Порошенко (Фото:Петро Порошенко/Facebook)

Петр Порошенко (Фото:Петро Порошенко/Facebook)

Народный депутат от Евросолидарности Ирина Геращенко заявила, что пятого президента Петра Порошенко не пропустили через государственную границу, хотя он входит в парламентскую делегацию, которая должна посетить заседание ПА НАТО в Вильнюсе.

В своем Telegram-канале Геращенко написала, что распоряжение о командировке народных депутатов подписал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"…Но сегодня вечером Порошенко не пропустили через границу. Без объяснения причин. Пограничники в пункте пропуска Рава-Русская несли какую-то чушь о «поддельном или отмененном распоряжении», хоть всех остальных депутатов, слуг, инспектирующих курорты Италии, ОПЗЖ, вывозящих драгоценности, выпускают из страны безо всяких проблем", — утверждает она.

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По словам Геращенко, Евросолидарность расценивает инцидент как «заказ власти, которая продолжает войну с Порошенко».

Пограничники в комментарии Украинской правде подтвердили, что пятый президент находился на территории КПП Рава-Русская около 23:45.

Пресс-служба Евросолидарности также опубликовала копию распоряжения, где указано, что Порошенко входит в делегацию. Ранее 27 мая в партии сообщали, что нардеп будет участвовать в заседании ПА НАТО 29−30 мая в составе парламентской делегации. Госпогранслужба и глава Верховной Рады пока не комментировали эту информацию.

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Подозрение Петру Порошенко в госизмене

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20 декабря 2021-го Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Дело касается поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах.

По версии следствия, он использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты, а затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий, таким образом «поставив Украину в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей предводителей псевдореспублик».

В деле также фигурируют Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.

6 января Печерский суд арестовал все личное имущество Порошенко, в том числе акции в ряде частных компаний. В Евросолидарности заявили, что подозрение является политически мотивированным, и обвинили президента Владимира Зеленского в преследовании оппозиции. 19 января политику избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Адвокат Порошенко Игорь Головань в комментарии Украинским новостям в апреле 2022 года заявил, что, поскольку срок меры пресечения истек, запрет на выезд нардепа за границу уже не действует.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Петр Порошенко Литва Ирина Геращенко Вильнюс партия Европейская Солидарность Выезд за границу Война России против Украины

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