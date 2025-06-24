Народный депутат и лидер партии Европейская солидарность, пятый президент Украины Петр Порошенко задекларировал расходы на подарок в размере 1 миллион долларов (41,7 млн грн) в Турции.

Об этом сообщает Слідство.інфо со ссылкой на декларацию Порошенко во вторник, 24 июня.

Как свидетельствует реестр деклараций НАПК, Порошенко в начале мая сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии, где указал, что 28 апреля подарил 41,7 млн грн в Турции. Перед этим, 25 апреля, он потратил 237 860 грн на проживание в Турции.

Слідство.інфо отметило, что из декларации неизвестно, кому именно Порошенко подарил деньги и для кого проживание оплачивал. В пресс-службе Евросолидарности сказали журналистам, что Порошенко сделал подарок детям.

«Изменения в декларации Петра Порошенко были внесены в связи с подарком детям из задекларированных средств», — сообщили в ЕС.

Кроме этого, в партии сказали, что экс-президент ездил в командировку в немецкий город Висбаден для участия в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО (с 23 по 24 апреля) и в Валенсию (Испания) на ежегодный Конгресс Европейской народной партии (с 28 по 30 апреля).

Как заявили в Евросолидарности, в Турцию он ездил по приглашению бывшего министра иностранных дел, депутата парламента, руководителя турецкой делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлюта Чавушоглу. В то же время журналисты не получили ответа от самого Чавушоглу относительно достоверности визита.

Также в партии Европейская Солидарность не предоставили фотоподтверждений рабочего визита Порошенко.

Санкции СНБО против Петра Порошенко

12 февраля издание Forbes Украина со ссылкой на источники сообщило, что СНБО ввел санкции против Петра Порошенко. Позже Порошенко подтвердил санкции, назвав это «демонстративной зачисткой политического поля».

13 февраля на сайте СНБО появилась официальная информация о санкциях против Порошенко, а также против миллиардеров Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова и предателя Виктора Медведчука.

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что санкции против Порошенко снимут, если он «вернет выведенные средства в бюджет».

В СБУ заявили, что санкции ввели из-за "угрозу государственной безопасности", а также «создание препятствий для устойчивого экономического развития» Украины.

14 февраля ряд украинских правозащитных организаций выступили с заявлением о применении персональных санкций против украинских политиков и предпринимателей и назвали их «внесудебной политической расправой».

21 мая Украинская правда сообщила, что расследование в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко по так называемому «угольному делу» завершено и политику предъявлено обвинение в государственной измене.

После этого, 19 июня, экс-президент Украины заявил о фальсификациях в материалах дела по санкциям СНБО. Он выступил против проведения закрытого судебного процесса. По словам политика, власть таким образом стремится избежать публичного разбирательства, поскольку, как он утверждает, есть что скрывать.