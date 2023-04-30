«Россия, иди домой». Президент Чехии оставил послание оккупантам на украинской технике — фото

30 апреля, 06:43
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Петр Павел посетил тренировки украинских военных на Днепропетровщине (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Петр Павел посетил тренировки украинских военных на Днепропетровщине (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Президент Чехии Петр Павел посетил военные учения ВСУ в Днепропетровской области.

Глава ОВА Сергей Лысак отметил, что военные подарили президенту шлем.

"Поверьте, они выкладываются на все 100%. Лично убедились в этом с президентом Чехии", - заявил Лысак.

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Президент Чехии, в свою очередь, оставил на украинской технике послание российским оккупантам, призвав их убираться из Украины.

"Я знаю это чувство. Ваше подразделение следует на фронт, вы хотите идти с ними, вы хотите подавать пример. Как командир, я всегда поддерживал своих бойцов. Сегодня это уже не моя роль. Я пришел, чтобы придать им смелость. Мы с вами. Вы отомстите за павших, вернете вашу свободу. Россия, иди домой!", - написал Петр Павел.

https://twitter.com/prezidentpavel/status/1652344338406416385
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Чехия Днепропетровская область Война в Украине Петр Павел Война России против Украины

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