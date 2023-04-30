«Россия, иди домой». Президент Чехии оставил послание оккупантам на украинской технике — фото
Петр Павел посетил тренировки украинских военных на Днепропетровщине (Фото:Сергей Лысак/Telegram)
Президент Чехии Петр Павел посетил военные учения ВСУ в Днепропетровской области.
Глава ОВА Сергей Лысак отметил, что военные подарили президенту шлем.
"Поверьте, они выкладываются на все 100%. Лично убедились в этом с президентом Чехии", - заявил Лысак.
Президент Чехии, в свою очередь, оставил на украинской технике послание российским оккупантам, призвав их убираться из Украины.
"Я знаю это чувство. Ваше подразделение следует на фронт, вы хотите идти с ними, вы хотите подавать пример. Как командир, я всегда поддерживал своих бойцов. Сегодня это уже не моя роль. Я пришел, чтобы придать им смелость. Мы с вами. Вы отомстите за павших, вернете вашу свободу. Россия, иди домой!", - написал Петр Павел.