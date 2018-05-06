Петиция за традиционные ценности и против "пропаганды" ЛГБТ набрала необходимое количество подписей

Петиция по популяризации традиционных семейных ценностей и института семьи в Украине, а также запрета "пропаганды" ЛГБТ и гей-прайдов набрала необходимые 25 304 подписи для того, чтобы ее рассмотрел президент Петр Порошенко. Об этом сообщает Громадське радіо.

Петиция была обнародована на сайте президента 8 февраля 2018 года. Через три дня истекал срок, в который могло быть собрано необходимое количество подписей. Для петицей он составляет три месяца.

Автором обращения является Виктор Тацюра.

Петиция содержит следующие просьбы:

Обратиться с посланием к народу Украины и посланием к Верховной Раде Украины относительно поддержки, защиты и популяризации традиционных семейных ценностей и института семьи в Украине. Разработать и издать указ Президента Украины об общегосударственной стратегии защиты и популяризации традиционных семейных ценностей и института семьи в Украине. С целью защиты и развития института семьи и повышения нравственности украинского общества разработать и внести в Верховную Раду, как неотложный, законопроект о запрете пропаганды и популяризации различных видов девиантного полового поведения и антисемейных идей, в том числе, в форме так называемых маршей равенства, прайдов, гей-парадов, фестивалей квир-культуры, тематических материалов в средствах массовой информации.

"В 2015 году Верховной Радой Украины были внесены изменения в Кодекс законов о труде. Главная цель этой инициативы – ввести словосочетание «гендерная идентичность» и «сексуальная ориентация» в национальное законодательство. Таким образом, была установлена ​​прямая дискриминация людей и работодателей (в том числе в религиозных и учебных заведениях), где невозможно трудоустройства людей, которые ведут аморальный образ жизни или имеют расстройства собственной психосексуальной идентификации", – говорится в тексте петиции.