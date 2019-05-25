Петиция за отставку Богдана набрала необходимые 25 тысяч голосов Сегодня, 12:44 1862 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Андрей Богдан REUTERS/Gleb Garanich

Петиция за отставку главы АП Андрея Богдана, зарегистрированная на сайте президента, набрала необходимые 25 тысяч голосов.

По состоянию на 12:00 субботы, петицию, опубликованную 23 мая, подписало 25 289 человек.

Ее инициатором является Александр Василевский.

«Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки главы Администрации президента Украины Богдана Андрея Иосифовича за нарушение закона Об очистке власти (люстрации)», — говорится в тексте петиции.

Чтобы ее рассмотрел президент, она должна собрать не менее 25 тысяч подписей.