Петиция за отставку Богдана набрала необходимые 25 тысяч голосов
Петиция за отставку главы АП Андрея Богдана, зарегистрированная на сайте президента, набрала необходимые 25 тысяч голосов.
По состоянию на 12:00 субботы, петицию, опубликованную 23 мая, подписало 25 289 человек.
Ее инициатором является Александр Василевский.
«Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки главы Администрации президента Украины Богдана Андрея Иосифовича за нарушение закона Об очистке власти (люстрации)», — говорится в тексте петиции.
Чтобы ее рассмотрел президент, она должна собрать не менее 25 тысяч подписей.