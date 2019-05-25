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Петиция за отставку Богдана набрала необходимые 25 тысяч голосов

Сегодня, 12:44
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Петиция за отставку Богдана набрала необходимые 25 тысяч голосов - фото

REUTERS/Gleb Garanich

Андрей Богдан

Петиция за отставку главы АП Андрея Богдана, зарегистрированная на сайте президента, набрала необходимые 25 тысяч голосов.

По состоянию на 12:00 субботы, петицию, опубликованную 23 мая, подписало 25 289 человек.

Ее инициатором является Александр Василевский.

«Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки главы Администрации президента Украины Богдана Андрея Иосифовича за нарушение закона Об очистке власти (люстрации)», — говорится в тексте петиции.

Чтобы ее рассмотрел президент, она должна собрать не менее 25 тысяч подписей.

Теги:   Андрей Богдан Владимир Зеленский

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